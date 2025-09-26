ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
392.06
usd:
335.64
bux:
98014.87
2025. szeptember 26. péntek Jusztina, Pál
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Unsplash.com

Úgy tűnik, megmenekült a TikTok

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Donald Trump amerikai elnök aláírta a rendeletet, ami biztosítja a TikTok további amerikai üzemeltetését.

Az amerikai elnök a Fehér Házban nyilvános eseményen mutatta be a határozatot, aminek révén elkerülhető, hogy a jelenleg kínai kézben működő népszerű alkalmazást betiltsák az Egyesült Államokban, ugyanakkor az amerikai nemzetbiztonsági aggályokra is választ kínál.

Donald Trump elnöki rendelete értelmében a TikTok Egyesült Államokban működő szolgáltatásának tulajdonosa a jövőben újonnan létrejövő nemzetközi vegyesvállalat lesz, amelynek többségi tulajdonosai amerikai befektetők lesznek.

Az új vállalat központja az Egyesült Államokban lesz, az igazgatóság tagjai rendelkeznek majd az Egyesült Államokban kiadott szövetségi nemzetbiztonsági és kiberbiztonsági átvilágítást követő jogosultsággal, és szigorú szabályokhoz kell tartaniuk magukat az amerikai polgárok adatainak védelmében.

A TikTok eredeti, kínai tulajdonosa, a ByteDance kevesebb, mint 20 százalékát birtokolhatja az amerikai szolgáltatást működtető vállalkozásnak,

a héttagú igazgatóságba pedig egy tagot delegálhat.

Az új amerikai fennhatóság alatt működő TikTok informatikai biztonságáért az Oracle, az Egyesült Államok egyik vezető technológiai cége felel majd – áll az amerikai elnök rendeletében.

Donald Trump a fehér házi aláíráson azt közölte, hogy a TikTok amerikai szolgáltatásának további működéséről szóló megoldást támogatja Hszi Csin-ping kínai elnök is.

Az amerikai elnök múlt pénteken telefonon beszélt a kínai államfővel, elsősorban a TikTok-üzletről.

Az amerikai Kongresszus 2024-ben hozott törvényt, amelyben nemzetbiztonságot érintő kockázatra hivatkozva arra kötelezte a TikTok kínai tulajdonosát, hogy váljon meg a közösségi videómegosztó amerikai részlegétől, ellentétes esetben a szolgáltatás további működését megtiltják az Egyesült Államokban. Az eladásra vonatkozó határidő hivatalba lépése óta Donald Trump többször módosította annak érdekében, hogy időt adjon a elvárás teljesítésére.

Kezdőlap    Tech    Úgy tűnik, megmenekült a TikTok

kína

egyesült államok

donald trump

tiktok

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Kirk-gyilkosság: Kezdődik-e új időszámítás Amerikában? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Gáza: Háború, utolsó vérig? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Eszkalálódik-e a háború a légtérsértések miatt? Kis-Benedek József, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.26. péntek, 18:00
Bazsó Gábor Karotta
autópiaci és technológiai szakértő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Reagált Moszkva: nincs semmilyen titkos NATO-ultimátum, teljes kitaláció a tárgyalás

Reagált Moszkva: nincs semmilyen titkos NATO-ultimátum, teljes kitaláció a tárgyalás

Teljes kitalációnak nevezte Oroszország külügyi szóvivője, Marja Zaharova a Bloomberg tegnapi sztoriját, melyben azt írták, hogy egy diszkrét diplomáciai találkozón figyelmeztette Moszkvát három európai NATO-tagállam arra, hogy a legközelebbi légtérsértéskor tüzet fognak nyitni.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Még szinte fillérekért foglalhatsz &quot;télből a nyárba&quot; utakat: ennyiből egy hét Balaton sem jön ki

Még szinte fillérekért foglalhatsz &quot;télből a nyárba&quot; utakat: ennyiből egy hét Balaton sem jön ki

Miközben itthon lassan bekapcsoljuk a fűtést és előkerülnek a vastag kabátok, egyre többen döntenek úgy, hogy inkább napsütéses tengerparton, egzotikus szigeten vagy arab luxustelepen töltik a telet.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Former FBI director James Comey indicted on two charges

Former FBI director James Comey indicted on two charges

James Comey says he is innocent after being accused of lying to Congress in 2020 while testifying about leaks to the media.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 26. 05:36
Különleges bevetés a Balatonon – képek
2025. szeptember 26. 05:24
Aggódnak a helyiek, veszélybe került Tihany csodás látványossága
×
×
×
×