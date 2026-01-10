ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 10. szombat
24 óra Ukrajna Venezuela
English and Ukrainian flags flutter together in the wind.
Nyitókép: SimpleImages

London gyorsított haderőfejlesztéssel készül a békemegállapodás utáni ukrajnai csapattelepítésre

Infostart

A londoni védelmi tárca szombati ismertetése szerint Nagy-Britannia e feladatok ellátására 200 millió fontos programba kezd.

A brit kormány 200 millió fontos (89 milliárd forintos) gyorsított haderőfejlesztési programmal készül arra, hogy az ukrajnai békemegállapodás elérése után katonai alakulatokat telepíthessen ukrán területen - közölte szombaton a londoni védelmi minisztérium.

Keir Starmer brit miniszterelnök és Emmanuel Macron francia államfő az Ukrajna megsegítésére kész országok koalíciójának e hét elején Párizsban tartott találkozóján írt alá szándéknyilatkozatot arról, hogy a két ország az ukrajnai békemegállapodás elérése esetén közösen katonai egységeket telepít Ukrajnába.

Starmer a szándéknyilatkozat aláírása után úgy fogalmazott: a dokumentum megnyitja az utat annak a jogi keretrendszernek a kidolgozása felé, amelynek alapján Nagy-Britannia, Franciaország és más partnerországok fegyveres erői ukrajnai területen biztosíthatják majd az ukrán légteret és Ukrajna felségvizeit, "katonai csomópontokat" alakíthatnak ki Ukrajnában, emellett "védett létesítményeket" építhetnek fegyverek és hadfelszerelések számára.

Keir Starmer részletek nélkül kijelentette azt is, hogy a koalíció résztvevői "kötelező erejű vállalásokat dolgoznak ki" Ukrajna támogatására egy esetleges jövőbeni újabb orosz fegyveres támadás esetére.

A londoni védelmi tárca szombati ismertetése szerint Nagy-Britannia e feladatok ellátására 200 millió fontos gyorsított haderőfejlesztési programba kezd.

A minisztériumi tájékoztatás szerint a brit alakulat az ukrajnai rendezés biztosítására készen álló országok koalíciója által tervezett új nemzetközi alakulat (Multinational Force for Ukraine, MNFU) részeként tevékenykedne Ukrajnában békemegállapodás esetén.

A 200 millió fontos összeget a brit fegyveres erők járműállományának és távközlési rendszereinek fejlesztésére, valamint új drónelhárító védelmi kapacitások és a személyi állomány védelmét szolgáló pótlólagos eszközök beszerzésére fordítja a brit kormány, annak érdekében, hogy az egységek szükség esetén készen álljanak az ukrajnai telepítésre - áll a londoni védelmi tárca szombati beszámolójában.

A tájékoztatás szerint John Healey brit védelmi miniszter Kijevbe látogatott, ahol Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel és Denisz Smihal védelmi miniszterrel tekintette át a nemzetközi erők telepítéséről szóló tervek további részleteit.

A találkozón Healey megerősítette azt is, hogy ebben a hónapban megkezdődik az Octopus típusú elfogó drónok gyártása.

Az ukrán mérnökök által kifejlesztett és Nagy-Britanniában gyártott Octopus képes a Sahíd típusú drónok megsemmisítésére, mielőtt ezek elérik célpontjukat - áll a brit védelmi minisztérium szombati tájékoztatásában.

A tárca hangsúlyozza, hogy olcsó, gyorsan és nagy mennyiségben gyártható eszközről van szó: az Octopus elfogó drónok ára nem egészen a tizede azon drónokénak, amelyek megsemmisítésére a típust kifejlesztették.

A londoni védelmi minisztérium szerint Nagy-Britannia havonta többezer Octopus drón gyártására készül Ukrajna számára.

