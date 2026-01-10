Cseh Sándor: két poszton akadnak nehézségek, de nem lehet más a cél, csak az Eb-arany

A január 26-án kezdődő, madeirai Európa-bajnokságra készülő magyar női vízilabda-válogatott vasárnaptól egy hétig az amerikaiakkal edzőtáborozik itthon, január 13-án és 15-én Szolnokon, míg 17-én Budapesten játszik edzőmérkőzést a háromszoros olimpiai bajnokkal. A görögök január 19-én érkeznek Magyarországra, velük 21-én mérkőzik meg Cseh Sándor csapata.

A magyar válogatott január 26-án a spanyolok ellen játssza első Eb-csoportmérkőzését, másnap Románia, 29-én pedig a házigazda Portugália lesz az ellenfél. A csoportból az első két helyezett jut tovább a középdöntőbe. A magyar keretet jelenleg 22 játékos alkotja, az Eb-re 15-en utazhatnak. Cseh Sándor szövetségi kapitány még az amerikaiakkal való közös edzőtábor előtt válaszolt az InfoRádió kérdéseire.

Ez az Európa-bajnokság már az olimpiai csapatépítés jegyében zajlik majd?

Elsőre azt mondanám, hogy is-is. Már a tavalyi év is a Los Angeles-i olimpiára való felkészülés jegyében telt a világkupával és a világbajnoksággal. Ugyanakkor azt gondolom, hogy a következő olimpiára a közvetlen felkészülés tekintetében a 2027-es budapesti vb és az azt követő időszak jelenti majd a célegyenest. Lehet, hogy én egy unalmas ember vagyok, de nem nagyon szoktam változtatni azon, amit korábban mondtam. Márpedig a kinevezésemkor kijelentettem, hogy az első két év elsősorban a keret kialakításával, illetve a megfelelő játékosok keresésével fog eltelni, és csak másodlagos, hogy jók vagy rosszak az eredmények. Ezt továbbra is tartom.

Ez a kijelentés a portugáliai Eb-re is igaz?

Igen, de természetesen ez nem azt jelenti, hogy nem szeretnénk jó eredményt elérni, vagy az adott napon nem az lesz százszázalékosan a cél, hogy győzzünk. Nem arról van szó, hogy az építkezés felülírná az eredményt. Ilyet abszolút nem szeretnék mondani. Az eredmény mindig nagyon fontos, az pedig az én és a stábom dolga, hogy közben azért a jövőt is szem előtt tartsuk.

Sok az új játékos a mostani keretben az előző olimpiai ciklushoz képest?

Hatan-heten maradtak a csapatban, de nem szabad elfelejteni, hogy a 2022-es keretben pedig 15 új játékos volt, tehát összességében el lehet mondani, hogy megújult a keret, melynek a kétharmada kicserélődött erre a ciklusra.

Hogy telt az elmúlt néhány hét? Milyen állapotban vannak most a játékosok? Elég lesz a maradék idő a megfelelő Eb-felkészülésre?

Ezt ilyenkor nehéz felmérni, mert a felkészülés különböző ciklusokból áll. Az első héten már néhányszor kétkapuztunk, de most még azért inkább a fizikai terhelés jellemzi a napjainkat. Persze hamarosan nagyon felpörögnek az események, mert vasárnaptól már egy héten át készülünk közösen az USA-val, majd két napon keresztül edzőtáborozunk a görögökkel. Szépen lassan maga a játék kerül a középpontba, de igazán a két ellenfél ellen lehet majd építgetni vagy csiszolgatni az egyes elemeken. Most inkább egyéni képzés folyik, a megfelelő fizikai erőnlét megszerzésére koncentrálunk. Minden egyes együtt töltött napon szeretnénk mind mentálisan, mind játéktudásban egy kicsit hozzáadni a játékosokhoz.

Cseh Sándor, a magyar női vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Az amerikaiaknál jobb edzőpartnert nem is lehetett volna találni, igaz?

Nagyon megtisztelő és nagyon örülünk neki, hogy az elmúlt időszak talán legjobb válogatottja ellátogat Magyarországra. Ennek megfelelően alakítottuk ki a teljes programot. Minden nap fogunk velük kétkapuzni, illetve három hivatalos felkészülési meccset is játszunk ellenük.

Azt már megszokhattuk, hogy az aktuális olimpia évében januárban rendezik a vízilabda Európa-bajnokságot, idén azonban egy köztes időszakban is az év elején lesz a kontinenstorna, ami nem megszokott.

Ha klubedző lennék, nem örülnék ennek, de mint szövetségi kapitány, örülök. Így több edzőtábor és esemény van, úgyhogy ilyen értelemben én ezt egy kicsit máshogy értékelem. Én kifejezetten örülök ennek az időpontnak és annak is, hogy megint együtt lehetek a kerettel néhány hétig.

Január 26-án már a spanyolokkal játszik az Eb-n a magyar válogatott, majd jön a románok és a házigazda elleni meccs. Az a minimális elvárás, hogy tovább kell jutni a csoportból?

Azt gondolom, igen. Új lebonyolítás lesz a középdöntős szakasz bevezetésével, vagyis a csoportból visszük tovább a megszerzett pontjainkat. Ennek a szisztémának vannak előnyei, de bizonyos hátrányai is, hiszen egy nagyon nehéz ágra kerültünk. Ha minden a papírforma szerint alakul, akkor a holland–spanyol–magyar trióból az egyik csapat nem kerül be a legjobb négybe. Ez minden érintettet nagyon nehéz feladat elé állít.

A keretek az ellenfeleknél is átalakulóban vannak. Mire lehet képes a magyar válogatott az Európa-bajnokságon?

Jelen pillanatban nem érdekel, hogy mire lehet képes. Az biztos, hogy szeretnénk minden csapatot megverni, ami azt jelenti, hogy a cél nem lehet más, mint az Eb megnyerése. Más csapatok is biztos ezzel a szellemiséggel várják a tornát, aztán persze nem mindenki kerülhet oda a dobogóra vagy a legjobb négy közé, lesznek olyan válogatottak is, amelyeknek be kell érniük az ötödik, hatodik hellyel. Így jártak tavaly a hollandok. A világ egyik legjobb csapatáról beszélünk, az előző évben mégsem jutottak be a legjobb négy közé egyik nagy világversenyen sem. Én nem szeretem levenni a terhet sem magamról, sem a csapatról. Ez nem azért van, mert elbizakodott vagyok, vagy mert hurrá optimizmusba akarom belekergetni a játékosokat. Pontosan tudom, hogy lehetünk mi is ötödikek, akár úgy is, hogy száz százalékot adunk bele, nagyon jól játszunk, és mindent kiadunk magunkból. Jelen pillanatban azonban a felkészülés kellős közepén ez nem lehet cél. A cél az, hogy megpróbáljunk mindenkit megverni, és megnyerni a tornát.

Korábban azt nyilatkozta, hogy posztokra hívott be újoncokat. Nincs is most üres poszt?

Nincsen, de azért vannak olyan posztok, amelyek nehézségek elé állítanak bennünket. Már tavaly is elmondtam, hogy a bekkek viszonylatában aránylag kevés játékos közül lehet válogatni Magyarországon. Itt nemcsak a klasszikus centervédőkre gondolok, hanem azokra is, akik a támadásoknál is hasznosak tudnak lenni és gyorsan tudnak gondolkodni, alkalmazkodni. Illetve bár vannak jobbkezes játékosaink, akik a rossz kéz oldalon játszanak, de alapvetően azért balkezes játékosokból is elég kevés olyan van jelen pillanatban itthon, akit be tudunk hívni a keretbe. Jelenleg ez két legnehezebben megoldható pozíció, de minden poszton nagy a harc a csapatba kerülésért, illetve kerettagságért.

A magyar sportban mindig mindent olimpiai szemüvegen keresztül nézünk. Ezen az Európa-bajnokságon még nem lehet kvótát szerezni, csak a jövő évi, budapesti világbajnokságon lesz erre lehetőség.

Ez valóban így van, de én szeretnék egy olyan mentalitást megteremteni a csapaton belül, hogy mindig mindenki nyerni akarjon, és közben bátran, keményen játsszon. A maximumnak utána már nincsenek határai. Azt gondolom, a hétköznapi programokat, az edzéstervet piramisszerűen lehet úgy alakítani, hogy a 2027-es hazai rendezésű, olimpiai kvalifikációs vb-re kerüljenek csúcsformába a játékosok, nekem viszont az a tapasztalatom, hogy amikor egy játékos beugrik a vízbe és nyerni akar, akkor annak nincsenek különböző stádiumai. Ennek megfelelően én most az Európa-bajnokságon is ugyanazt várom el a játékosaimtól, mint amit a későbbi kvalifikációs versenyeken is elvárok majd tőlük. Nevezetesen azt, hogy nyerjenek meg minden mérkőzést. Akarják a győzelmet. Ilyen értelemben nekem nem számít, hogy ezen a tornán lehet-e kvalifikációt szerezni vagy sem.

Azzal, hogy az év elején rendezik az Európa-bajnokságot, a válogatott szempontjából nem lesz üres az év közepe?

Május elején azért lesz majd világkupa-selejtező is, ha pedig bejutunk a szuperdöntőbe, akkor július végén várhat ránk egy újabb torna Ausztráliában. Szeretnénk minél több edzőtábort is tartani év közben. Bár a következő olimpia még viszonylag messze van, csak két és fél év múlva lesz Los Angelesben, egy jó teszt lenne számunkra, ha ott lehetnénk a világkupa ausztráliai szuperdöntőjében, hiszen egy távoli kontinensen szerepelnénk, mint ahogy a következő olimpia is a tengerentúlon lesz. Lehetne tesztelni, hogyan kell felkészülni, hogyan kell megérkezni, hogyan lehet elcsípni az első egy-két napi mérkőzéseket jó formában egy másik kontinensen, hiszen ez Los Angelesben is nagyon fog számítani, ha ki tudunk jutni. Tehát összességében azt mondom, hogy megvannak a feladatok az idei nyárra is.

A magyar női vízilabda-válogatott bő Eb-kerete: Kapusok: Golopencza Szonja (UVSE), Neszmély Boglárka (FTC), Schmuck Tünde (BVSC), Torma Luca (Eger)



Mezőnyjátékosok: Alaksza Kinga (UVSE), Aubéli Tekla (UVSE), Dömsödi Dalma (BVSC), Faragó Kamilla (UVSE), Füle Barbara (FTC), Garda Krisztina (DFVE), Hajdú Kata (UVSE), Hetzl Adrienn (UVSE), Keszthelyi Rita (FTC), Kovács-Csatlósné Szilágyi Dorottya (FTC), Leimeter Dóra (FTC), Lendvay Zoé (BVSC), Peresztegi-Nagy Kinga (UVSE), Rybanska Natasa (Sabadell), Sümegi Nóra (DFVE), Tiba Panna (UVSE), Vályi Vanda (FTC), Varró Eszter (UCLA).

Szilágyi Dorottya, az FTC olimpiai és Európa-bajnoki bronzérmes, háromszoros világbajnoki ezüstérmes játékosa is tagja a magyar keretnek. A 29 éves pólós az InfoRádióban elmondta: kevés pihenőt kaptak a karácsonyi, év végi időszakban, de szerinte ez teljesen indokolt, hiszen már nagyon közel van az Európa-bajnokság. Azért igyekeztek jól kihasználni a néhány napos pihenőt, de most már mindannyiuknál az Eb van a fókuszban.

Azt gondolja, nagyon jó, vidám most a hangulat a válogatottnál és ő is nagyon jól érzi magát. Mint fogalmazott,

tavaly nyáron is így volt ez, ami azt jelzi, már jó ideje egy kiváló közösség az övék.

Persze az edzéseket komolyan veszik, kemény munka zajlik a tréningeken.

Szilágyi Dorottya hozzátette: most kezdődik a felkészülésnek az a fázisa, amikor már többet kétkapuznak, eddig a gyakorláson, az erőnlét fejlesztésén volt a fő hangsúly. Mostantól másabb jellegű munkát végeznek, de a megfelelő fizikai állapot természetesen továbbra is fontos lesz. Játékosfüggő, hogy kinek melyik stádium a kellemesebb, Szilágyi Dorottya saját bevallása szerint jobban szereti a kétkapus edzéseket.

Szilágyi Dorottya és Vályi Vanda a magyar női vízilabda-válogatott kondi- és judoedzésén. Fotó: Kovács Anikó/MVLSZ

Úgy véli, az Európa-bajnokságon lehet majd látni igazán az éles meccseken, milyen állapotban, formában vannak, de szerinte a kétkapuzásokon és az edzőmeccseken is le lehet majd szűrni bizonyos dolgokat, hiszen két nagyon erős csapat, az amerikai és a görög válogatott lesz az edzőpartner. Egyetért Cseh Sándorral abban, hogy a legjobbak ellen az igazán ideális az edzőtáborozás.

Biztos benne, hogy jót fog tenni nekik, hogy ilyen kemény ellenfelekkel gyakorolhatnak.

Szilágyi Dorottya elmondta: nem kérdés, hogy mi a cél az Európa-bajnokságon. Szeretnének éremmel hazatérni Portugáliából, és mindent megtesznek azért, hogy ez az érem arany legyen. „Biztos vagyok benne, hogy mindent meg fogunk tenni ennek az érdekében, de leginkább az a célunk, hogy a legtöbbet és a legjobbat hozzuk ki magunkból és egymásból” – tette hozzá az FTC vízilabdázója.