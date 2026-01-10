ARÉNA - PODCASTOK
View of Kremlin and St. Basil Cathedral at the Red Square during sunset in winter
Nyitókép: nantonov

Hórekordot hozott a péntek Moszkvában

Infostart

A várost 40 centis, a környéket több mint fél méteres hó borítja.

Félévszázados napi rekordot döntött meg a Moszkvában pénteken lehullott csapadékmennyiség - közölte az Oroszországi Föderáció Hidrometeorológiai Központja.

"Január 9-én a főváros fő meteorológiai állomásán, a VDNH-n (a Népgazdaság Vívmányainak Kiállítása területén) 22 milliméter csapadék hullott, A csapadékmennyiség előző abszolút maximuma ezen a ugyanezen a napon 12,9 milliméter volt, és 1976-ban regisztrálták" - állt a központ által kiadott tájékoztatásban, amely rámutatott, hogy a januári abszolút rekord, amelyet 1970-ben mértek 23 milliméterrel, nem dőlt meg.

A hóréteg vastagsága Moszkvában elérte a 39 centimétert ebből az elmúlt egy nap alatti növekedés 24 centiméter volt. A régióban 51 centiméter havat is mértek. 12 óra alatt a havi csapadékmennyiség 42 százaléka hullott le.

Az orosz fővárosban a hó eltakarításán 130 ezer ember és 15 ezer munkagép dolgozik, a moszkvai régióban pedig 29 ezer ember és mintegy 10 700 munkagép.

A seremetyjevói repülőtéren több légitársaságnak módosítania kellett a menetrendjét az érkező járatok fogadására szombaton 5 és 11 óra között bevezetett korlátozások miatt. Pénteken a poggyászkiadás egyes esetekben több mint 7 órát késett és több járat utasai a leszállás után órákat várakoztak, amíg a lépcsőt a repülőgéphez hozták. Az Aeroflot és a Rosszija légitársaság átmenetileg a feladott poggyász házhoz szállítása mellett döntött.

Szombatra a hóesés gyengült és az előrejelzés szerint elkövetkező napokban nem fog erősödni, így pénteken kiadott a narancsszínű időjárási figyelmeztetést sárgára csökkentették. A hidrometeorológiai központ szerint a hófelhőket hozó ciklon után a Julián-naptár szerinti vízkereszti fagyok közelednek és a hőmérséklet szerdától várhatóan mínusz 20 fok alá süllyedhet. Moszkva távfűtési rendszerét fokozott üzemmódra készülnek átállítani.

moszkva

rekord

havazás

