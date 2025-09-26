Az ukrán elnök arról számolt be X-bejegyzésében, hogy Oleksznadr Szirszkij, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka drónincidenseket jelentett a magyar-ukrán határról, miután katonáik azt észlelték, hogy "valószínűleg magyar" drónok sértették meg az ukrán légteret.

Volodimir Zelenszkij azt írta, az első jelentések szerint a felderítő eszközök az ukrán határvidék ipari potenciálját mérték fel.

"Azt az utasítást adtam, hogy hogy minden rendelkezésre álló információt ellenőrizzenek, és minden feljegyzett incidensről sürgős jelentés készüljön" – fogalmazott az ukrán elnök.

Beszámolt még a kijevi erők dobropilliai ellentámadásáról, melynek kezdetétől péntek reggelig 168,8 négyzetkilométer területet szabadítottak fel, és további 187,7-et "tisztítottak meg" az orosz szabotázscsoportoktól.

Oleksznadr Szirszkij beszámolt egy orosz Szu-34-es lelövéséről is a Zaporizzsje régióban – ilyen gépeket használ az orosz hadsereg légibombák ledobására a régióban.