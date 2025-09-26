ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
391.43
usd:
334.9
bux:
99155.46
2025. szeptember 26. péntek Jusztina, Pál
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: X/Volodymyr Zelenskyy

Az ukrán elnök szerint valószínűleg magyar légtérsértések történtek az ukrán határon

Infostart

Volodimir Zelenszkij katonai eligazítást tartott, ezen esett szó "valószínűleg magyar" drónok légtérsértéséről.

Az ukrán elnök arról számolt be X-bejegyzésében, hogy Oleksznadr Szirszkij, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka drónincidenseket jelentett a magyar-ukrán határról, miután katonáik azt észlelték, hogy "valószínűleg magyar" drónok sértették meg az ukrán légteret.

Volodimir Zelenszkij azt írta, az első jelentések szerint a felderítő eszközök az ukrán határvidék ipari potenciálját mérték fel.

"Azt az utasítást adtam, hogy hogy minden rendelkezésre álló információt ellenőrizzenek, és minden feljegyzett incidensről sürgős jelentés készüljön" – fogalmazott az ukrán elnök.

Beszámolt még a kijevi erők dobropilliai ellentámadásáról, melynek kezdetétől péntek reggelig 168,8 négyzetkilométer területet szabadítottak fel, és további 187,7-et "tisztítottak meg" az orosz szabotázscsoportoktól.

Oleksznadr Szirszkij beszámolt egy orosz Szu-34-es lelövéséről is a Zaporizzsje régióban – ilyen gépeket használ az orosz hadsereg légibombák ledobására a régióban.

Kezdőlap    Külföld    Az ukrán elnök szerint valószínűleg magyar légtérsértések történtek az ukrán határon

ukrajna

magyarország

drón

légtérsértés

volodimir zelenszkij

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Vár állott, most kőhalom – története legnehezebb időszakát éli a világ egyik legnagyobb autógyártója

Vár állott, most kőhalom – története legnehezebb időszakát éli a világ egyik legnagyobb autógyártója

Féltucat európai üzemében felfüggeszti a gyártást a Stellantis, amely több ezer embert küldött emiatt kényszerszabadságra. Krepsz Zoltán, Az Autó című szaklap főszerkesztő-helyettese az InfoRádióban elmondta: a vállalatcsoportnak több legyártott autója van annál, mint amennyit értékesíteni tud, és mivel nincs megfelelő kereslet, a hatékony gyárműködtetés miatt kell szünetet tartani a termelésben. Úgy véli, az új vezérigazgató megoldást találhat a problémákra, de nehéz örökséget kapott elődjétől.
VIDEÓ
Kirk-gyilkosság: Kezdődik-e új időszámítás Amerikában? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Gáza: Háború, utolsó vérig? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Eszkalálódik-e a háború a légtérsértések miatt? Kis-Benedek József, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.26. péntek, 18:00
Bazsó Gábor Karotta
autópiaci és technológiai szakértő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Talán sikerült megállítani a forint gyengülését

Talán sikerült megállítani a forint gyengülését

A gyorsan erősödő dollár és az orosz olajról való leválás kérdése tartja nyomás alatt a forintot. A délutáni amerikai inflációs és fogyasztási adatok kelletlen meglepetést jelentenek az amerikai jegybanknak. Egyelőre a forint 335 körül van a dollárral és 391 körül az euróval szemben.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Egy nagy karrier hivatalos kezdete: aláírta első profi szerződését a Liverpool fiatal titánja

Egy nagy karrier hivatalos kezdete: aláírta első profi szerződését a Liverpool fiatal titánja

A 17 éves Rio Ngumoha aláírta első profi szerződését a Liverpool FC-vel, miután a Premier League-ben is bemutatkozott a csapatban.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Netanyahu calls Palestinian recognition 'disgraceful', as dozens walk out of UN speech

Netanyahu calls Palestinian recognition 'disgraceful', as dozens walk out of UN speech

Protesters demonstrate outside the UN General Assembly in New York as Israel's PM addresses delegates.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 26. 16:37
Szijjártó Péter éles üzenetet küldött Kijevnek
2025. szeptember 26. 16:13
Már Berlin is támogatja, hogy Ukrajnának adják az Európában befagyasztott orosz vagyont
×
×
×
×