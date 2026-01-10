Orbán Viktor a Fidesz-kongresszuson: 20 év kormányzás után is kész vagyok a feladatra – percről percre tudósítunk!

A Fidesz–KDNP szombaton jelöltállító kongresszust tart, amelyen Orbán Viktor miniszterelnök előtt színpadra lépett számos meghatározó kormánypárti politikus is.

Az eseményen színpadra állnak a kormánypártok egyéni képviselőjelöltjei is, akik az áprilisi választáson fogják megmérettetni magukat. Kedden már bemutatták, hogy Budapesten kik lesznek a Fidesz–KDNP egyéni jelöltjei.

Az utolsó Fidesz-kongresszus 2023-ban volt, amikor tisztújítást is tartottak. Ezen a kongresszuson nincs tisztújítás, hanem ez a 2026-os országgyűlési választásokra való felkészülés legfontosabb „formális” pillanata: a Fidesz–KDNP most jelenti be az egyéni jelöltjeit, és ekkor „rúgja be” a kampány motorját.

A kongresszus mottója: „Fidesz – a biztos választás”.

13 óra után megkezdődött a kongresszus, a színpadon a két levezető elnök, egyben műsorvezető Szentkirályi Alexandra és Németh Balázs.

A színapon először Tóth Gabi énekelt, majd a Himnusz közös eléneklése után elfogadták a 31. kongresszus eljárási szabályait és napirendjét.

Beszédett mondott Kövér László, az Országgyűlés elnöke, aki azt mondta: „ha áprilisban rosszul szavazunk, mindent elveszíthetünk”. Elveszíthetjük a hazánkat, a szuverenitásunkat, Brüsszel a tartományává degradálna minket – mondta, majd úgy fogalmazott: „Peter Magyar és háborús pártja a korrupt háborús brüsszeli elit helyi lerakata”.

Utána Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője azt mondta, „nem láttuk jönni, hogy 2025-ben két magyar is kilövi az űrbe: Kapu Tibor és Gyurcsány Ferenc. Szerencsére Kapu Tibor visszajött, de sajnos Gyurcsány pártja itt maradt”. Ezután hosszan beszélt Magyar Péterről és a Tisza Pártről, többek között azt is mondta, hogy „ezek ugyanazok, Bokrostól Kéri Lászlón át Surányiig, és ugyanúgy fogjuk legyőzni őket, ahogy szoktuk, 90 nap múlva fölkenjük őket a falra!”

Utána Koncz Zsófia családokért felelős államtitkár lépett színpadra, aki hangsúlyozta: a Fidesz szívügye a gyermeket nevelő családok támogatása, ezért „tavaly elindítottuk Európa legnagyobb családi adócsökkentési programját”. Ezt részletezte, majd elmondta, „mi, a baloldaltól eltérően, akármi jött a covidtól a háborúig, nem csökkentettük, hanem növeltük a családok támogatását, és 2026-tól is folytatjuk ezt.” Úgy fogalmazott: „a háborúpárti politika mindig családellenes politika”, de a Fidesz nem ezt, hanem a békét és a családok jövőjét képviseli, és ez lesz a választás tétje, majd azt kérte, hogy „mindenki hozzon magára még két embert az április választásra”.

Ezután Őry Péter, a felvidéki Csallóközcsütörtök polgármestere lépett színpadra, aki hangsúlyozta: „mi, magyarok, talpon fogunk maradni a Kárpát-medencében!” Beszélt arról, hogy addig nincs szabadság Szlovákiában, amíg a felvidéki magyarságot kollektív bűnösséggel illetik.

A következő felszólaló Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter volt, aki azt mondta: „az elmúlt három-négy évben az évente 15-ször megtartott brüsszeli ülések háborús összejövetelekké, haditanáccsá váltak. A múlt héten Európa két atomhatalma úgy döntött, hogy katonákat küld Ukrajnába. Úgy döntöttek, hogy borítsa be Európát a háború, és Brüsszel háborús politikája Magyarországot is a háborúba akarja rántani.”

Szijjártó szerint „készen áll egy brüsszeli–kijevi terv Magyarország háborúba sodrására. Ennek egyetlen akadálya van ma, Orbán Viktor nemzeti kormánya. Brüsszelben most minden követ megmozgatnak, hogy ezt az akadályt megszüntessék, ezért egy bábkormányt akarnak a nyakunkba ültetni, egy olyan párttal, amelynek vezetőjét a mentelmi joggal a markukban tartják. A tervük lényege Magyarország belesodrása a háborúba. Ha győzünk áprilisban, kimaradunk a háborúból. Ha nem győzünk, végrehajták a brüsszeli–kijevi tervet. Ez múlik a következő három hónapon” – mondta.

Ezután Szita Károly, Kaposvár polgármestere következett, aki hangsúlyozta, milyen fontos a biztonság és a kiszámíthatóság, amit a mai magyar kormány képvisel, szemben a baloldal megszorító politikájával és kiszámíthatatlanságával. A tavaszi választás igazi tétjének „a háború vagy béke, migráció vagy biztonság, erősebb vagy gyengébb gazdaság” kérdéseit nevezte.

Gál Kinga európai parlamenti képviselő a másfél éve az Európai Parlament Patrióták frakciójának sikereiről beszélt. Mint mondta, ők „a józan ész és a szabadság garanciái”, és a jövő héten újra bizalmatlansági indítványt nyújtanak be az Európai Bizottság ellen. Mint mondta, a Fidesz a garancia, hogy „ne küldék háborúba a fiainkat, ne erőszakolják meg migránsok a lányainkat”, és ez az idei választás tétje.

Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke hosszan beszélt a brutális háború áráról: több százezer élet, köztük több mint 100 magyar ment veszendőbe, romokban a gazdaság és a városok. A magyar közösség még áll Kárpátalján, nem zártak be a magyar iskolák, színház, tévé, még létezünk – hangsúlyozta, hozzátéve: sajnos még nem látszik a háború vége. Mint mondta, Orbán Viktor az egyetlen kormányfő Európában, aki folyamatosan kiáll a béke mellett. A tavaszi választás tétjének a béke ügyét nevezte.

Ezután Semjén Zsolt, a KDNP elnöke, miniszterelnök-helyettes következett. Pió atyát idézve azt mondta: „rajtunk, magyarokon keresztül nagy jót kap a világ”. Mint mondta, Európa bástyája vagyunk a migráció ellen a, családok támogatása ügyében a gender elllenében, és a béke ügyében a háború ellenében. Úgy véli: ma támadás éri Magyarországon a vallásszabadságot és a nemzetet az ellenzék részéről.

Tóth-Szántai József, Miskolc polgármestere azt mondta: az elmúlt másfél évben rendet teremtettek Miskolcon, amiben a kormány segített. „Bevezettük a járatseriff-rendszert. Rend csak akkor van, ha van, aki megvédi. A rend nem magától marad meg, azt minden nap meg kell védeni. Az a célunk, hogy a rend és a béke megmaradjon egész Magyarországon, ez a választások tétje” – fogalmazott.

Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter szerint az elmúlt 16 évben minden megújult Magyarországon: az állam, a jogrendszer, a gazdaság, a biztonság. „Tudjuk, hogy a mi ügyünk igaz, a mi érveink a legerősebbek, a valóság mellettünk áll. Fel a győzelemre!” – mondta.

Eztán Király Nóra, a Fidesz csepeli jelöltje következett. Mint mondta, tősgyökeres budapestiként és ötgyermekes édesanyaként úgy véli, most békében és biztonságban élhetünk a mindennapjainkat Budapesten és az egész országban. „Ezt mi természetesnek tekintjük, pedig nem az – és a kormánynak köszönhetjük. Mi megvédjük a fiainkat, hogy ne kelljen háborúba menniük, és a lányainkat, hogy ne kelljen félniük az utcán” – fogalmazott.

Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke szerint a józan ész, a normalitás és a magyar érdekek védelme a legfontosabb, „a béke, a biztonság, a kiszámíthatóság nem cserélhető el semmivel. A békének, a békepártiságnak nincs alternatívája, és ez a magyarországi választások tétje”.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter azt mondta: „háborús négy év van mögöttünk, de mi megmaradtunk a béke és biztonság szigetének.” Ezután hosszan beszélt a családtámogatásokról, a béremelésekről, az adócsökkentésekről, a munkahelyteremtésről és a rezsicsökkentésről. „Brüsszel ma egyszerre dolgozik Európa és a hazánk ellen. A hazánkat meg tudjuk védeni. Tavasszal az a tét, hogy háború vagy béke, gyűlölet vagy normalitás, migráció vgy határkerítés, a családja után a hazáját is eláruló brüsszelita politikus vagy a nemzeti érdekeket a levegővétellel is érző, hazáját szerető politikus, Csipke Józsika vagy Csipkerózsika, Brüsszel vagy Budapest! Ez a választások tétje.”

Körtvélyesy Attila, Nagykőrös polgármestere szerint a sikerhez „ott kell lenni az emberek között, meg kell hallgatni őket, beszélni kell velük. Nincs titok, nincs varázsige, menni kell, dolgozni kell, és az eredmények jönni fognak.”

Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója szerint „a hazug, műmájer figurák idejének vége!” Jön a hajrá, és a következő néhány hónapban inkább el kell végezni tíz év munkáját, „minthogy nézzük, hogy egy hazug ember vezesse az országot. Mert ne legyen kétségetek, minden igaz, amit mondunk róla! Háborúba vinne minket, és odaadná a magyarok pénzét Ukrajnának!" – mondta, hozzátéve: „az ellenfél ukránpárti és Brüsszel által irányított. De nekünk Magyarország az első!"

„Élvezd ki a következő három hónapot, Peti, mert április után nem lesz semmid. Melegszik a pite, Peti!" – üzente Magyar Péternek.

Gyopáros Alpár, a faluprogram kormánybiztosa szerint a vidék Magyarország pajzsa, és „a magyar vidék, a magyar falu biztosan megőrizte józan eszét”. Úgy véli, „a hazájukkal házaló kalandorok egyre hangosabbak, de a vidéki ember nem hülye. Brüsszel bábjai sosem a helyi közösség érdekeit képviselik.” „A falusi ember a háború kérdését sem bonyolítja túl, tudja, hogy a háború veszélyes. És ami veszélyes, azt csak a kalandorok akarják” – mondta. „Mi 16 éve győzünk. Ingujjakat feltűrni, és munka, munka, munka, és leszámolunk a kalandorokkal, a miénk lesz tavasszal a győzelem!” – mondta.

Kubatov Gábor, a Fidesz ügyvezető alelnöke szerint „ha ezeket most legyőzzük, akkor végük! Jön a nyugalom, a békesség, a normalitás! De ezek olyanok, mint a hétfejű sárkány. Felkészül: Magyar Péter! Húszszor nyertünk országos választást. Mindig levágunk egy fejet, és mindig csúnyább jön helyette. A Fradiban megtanultam, hogy minden héten van egy háború. Jó nagy meccs lesz, ott fogok állni mindig mellettetek!” – üzente párttársainak.

Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokratikus Szövetség elnöke szerint „a jó politika ott kezdődik, ha nem sodródunk, hanem irányt mutatunk. És Magyarországon ma Orbán Viktor vezetésével ez történik. És a jó politikát meg kell őrizni. A térképen lehetnek határok, de a nemzetben és a nemzet iránti felelősségben nincsenek. Erről is szól az Orbán-kormány 16 éve képviselt nemzetpolitikája. Ez a jó politika. A határon túliak az elmúlt 100 év óta először érezhették, hogy nincsenek magukra hagyva. Az erdélyi magyar közösség nagy része támogatja a Fideszt és Orbán Viktort” – mondta.

Lázár János építési és közlekedési miniszter szerint „nem az emberekről, hanem az emberekkel kell beszélnünk, akkor tudunk győzni áprilisban! Felpörgetjük a Lázárinfókat, eljutunk minden körzetbe! Az egyszerű emberek hétköznapi problémáival kell foglalkoznunk. Az emberek között a helyünk. Ezt a választást csak lenn az utcán vagy a digitális árokban tudjuk megnyerni!” – mondta. „Szégyenkezésből nincs győzelem. Hibáztunk is, de rengeteg jó dolgot tettünk, sokkal több jót, mint rosszat. Húzzátok ki magakatokat és legyetek büszkék! Nekünk nem Brüsszelnek kell megfelelnünk, hanem Bácsalmásnak! Ha a Fidesz győz, a magyar családok nyernek, ha a Tisza, akkor az idegenek és a multik. Ha a Fidesz győz, marad a béke, ha a Tisza, jön a háború!” – mondta, hozzátéve: Orbán Viktor feltette Magyarországot a világpolitika térképére, kicsi és vesztes országból sikeres, büszke országot csinált. Orbán Viktor ma Magyarország legerősebb fegyvere, és szükség lesz rá, mert káosz jön a világban! Győzni fogunk, de csak az emberekkel, bátorsággal és büszkeséggel!”

Széles Diána debreceni alpolgármester, országgyűlési képviselőjelölt szerint sikerült Debrecenből, egy álmos mezővárosból Magyarország második fővárosát, egy lehetőségekkel teli várost építeni. Debrecent biztonság, stabilitás, fejlődés jellemezte, jó részben Orbán Viktor kormányának köszönhetően. Amikor választunk, a biztonság és kiszámíthatóság mellett kell döntenünk, a stabilitás, a béke mellett – mondta. „Debrecen jó példa arra, hogy azok is jól járnak velünk, akik nem ránk szavaztak” – mondta. Tavasszal nem azt kell választani, aki a leghangosabban kiabál, hanem azt, akinek a munkája magáért beszél, aki a stabilitást, biztonságot garantálja – tette hozzá.

Ezután Orbán Viktor miniszterelnök lépett színpadra.

Ma nyilvánosság elé lépnek azok a bátor nők és férfiak, aki hajlandók megküzdeni a sikerért, és négy évig vállalják a felelősséget Magyarország legfontosabb ügyeiért, és hogy megvédik a szabad és független Magyarországot.

Ma a jelölteket mutatjuk be, majd február 20-ig a Fidesz listáit. Én 20 év miniszterelnökség után is készen állok a feladatra

– mondta.

Ezután elsorolta, milyen idősek a világ nagyhatalmainak vezetői Kínától az USA-n át Oroszországig. „Hozzájuk képest zöldfülűnek érzem magam, ide nekem az oroszlánt is!” – mondta.

Ma 65 régi és 44 új jelölttel kezdjük meg a harcot. Én a győztes csapaton ne változtass elvéhez képest azt hiszem, hogy az eklézsiát mindig meg kell reformálni, mert a Fidesznél csak a Fidesz jobb – mondta, majd megköszönte a most nem induló „régi motorosoknak”, hogy segítik az új jelöltek munkáját.

A Fideszben a nemzedékváltás rendezetten és átgondoltan megy vége. Aki hozzánk tartozik, biztos lehet, hogy a közösség számít rá, és ő is számíthat a közösségre. A bajtársiasság kultúrájának kialakítása a mindenkori pártelnök feladata, és én erre vagyok a legbüszkébb – mondta, hozzátéve: „a kivétel erősíti a szablyt”. Egy 26 tagból álló csipetcsapatnak, egy MSZP-DK módjára széthulló baloldalnak nincs esélye összetartani a nemzetet – tette hozzá.

A világ megváltozott. teret nyert a felelőtlenség, a komolytalanság. Összevissza lehet mindenről hazudozni – mondta. Ez van a magyar politikában is. Valaki következmények nélkül ígéri, hogy nem veszi át európai mandátumát, hogy nem él a mentelmi jogával, majd az ellenkezőjét csinálja. Lehet élő adásban elmondani a terveinket, majd letagadni. A kulcsmondat: „nem fogunk mindent elmondani, mert elbukunk!” Ez nem a mi világunk – hangsúlyozta.

Mi munka alapú gazdaságot ígértünk, és megcsináltuk. 73 ezerről 323 ezer forintra emeltük a minimálbért, és valóság az is, hogy

a következő kormányzati években elérjük az egymillió forintos átlagbért és ezer eurós minimálbért

– mondta.

Válságos időket érünk. Békét, biztonságot, nyugalmat, stabilitást csak tapasztalt kormányok adhatnak az embereknek. „Nix ugribugri!– mondta.

Tárgyaltam mind a 106 jelöltünkkel, erős csapat. Akár két kormányt is ki lehet állítani belőlük – mondta.

A jelöltjeink erősek, büszkék, van hangjuk, programjuk, és mernek is róla beszélni, nem úgy, mint az ellenfeleink.

Nektek mindenkivel beszélnetek kell, úgy, ahogy a Lázárinfókon. És a háborúról, migrációról, genderveszélről mindenhol beszéljetek

– mondta.

Ezekben az ügyekben az a legveszélyesebb, hogy nem visszacsinálhatók. Ha egy ország bevándorlóország lett, azt nem lehet visszacsinálni – mondta.

Európa és a nyugati civilizáció kezdi elveszteni gyökereit. Amerika talán most tett egy lépést megőrizni, de az európaiak nagy bajban vannak. Mi, bennszülött európaiak veszélyesek vagyunk azokra, akik fel akarják higítani Európát. Ezért akar az európai liberális elit és a brüsszeli bürokrácia lecserélni minket – mondta.

Cikkünk folyamatosan frissül!

A kongresszust a Mandiner YouTube-csatornáján nézheti élőben: