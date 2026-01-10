ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.83
usd:
331.62
bux:
116510.12
2026. január 10. szombat Melánia
24 óra Ukrajna Venezuela
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
foci labdarúgás szöglet
Nyitókép: Pixabay

Ekkora meglepetés még nem volt az FA-kupában – az angolok szerint

Infostart

„Az angol futballpiramis hatodik szintjén lévő Macclesfield az FA-kupa történetének legnagyobb meglepetését okozta lenyűgöző és emlékezetes teljesítménnyel, amellyel kiejtette a címvédő Crystal Palace-t.”

Így méltatta a BBC az angol FA-kupa-forduló szenzációját. A Macclesfield FC 2–1-re verte a címvédő Crystal Palace-t, ugy, hogy a londoni csapat csak a 90. percben szépített.

A házigazdák 117 hellyel állnak a Premier League-ben szereplő Palace alatt az angol labdarúgás rangsorában, ami azt jelenti, hogy ez volt minden idők legnagyobb meglepetése a bajnokságban a helyezéseket tekintve.

A játékot tekintve egyáltalán nem volt különbség a profik és az amatőrök között, sőt, a Macclesfield teljesen megérdemelt győzelmet aratott. Paul Dawson az első félidőben szerzett fejes gólja nem várt reményt adott a hazai szurkolóknak a 43. percben. Sőt, a 60. percben Isaac Buckley-Ricketts tovább sokkolta volna a Palace-t, amikor a kapuba lőtt. Yeremy Pino a 90. percben szépített, szabadrúgásból, de egyenlíteni nem tudott csapata.

Kezdőlap    Sport    Ekkora meglepetés még nem volt az FA-kupában – az angolok szerint

fa-kupa

crystal palace

macclesfield

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor a Fidesz-kongresszuson: 20 év kormányzás után is kész vagyok a feladatra

Orbán Viktor a Fidesz-kongresszuson: 20 év kormányzás után is kész vagyok a feladatra
Országos kongresszuson mutatta be a Fidesz–KDNP a 106 egyéni képviselőjelöltjét a 2026-os országgyűlési választások előtt. A kongresszus mottója: „Fidesz – a biztos választás”. Orbán Viktor miniszterelnök felszólította a Fidesz-jelölteket, hogy a Lázárinfókhoz hasonlóan álljanak szóba mindenhol mindenkivel, és mindenképp beszéljenek a háborúról, a migrációról és a genderőrületről. Migránsok vagy biztonság? Gender vagy család? Béke vagy háború? – ez a választások tétje Orbán Viktor szerint.
 

A járt útról posztolt Orbán Viktor a Fidesz kongresszusa előtt

VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Trendfigyelő - Az Inforádió gazdasági magazinja. Munkaerőpiac 2026-ban.
Havazás, hófúvás, ónos eső: mi vár ránk az utakon? Bartal Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.12. hétfő, 18:00
Mráz Ágoston Sámuel a Nézőpont Intézet vezetője
Závecz Tibor a Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Jön az újabb hideghullám: néhol -20 fokig eshet a hőmérséklet Magyarországon

Jön az újabb hideghullám: néhol -20 fokig eshet a hőmérséklet Magyarországon

A következő  során még van esély, a péntekihez képest kisebb területen -15 fok alatti minimumra, emiatt vasárnapra virradóan északkeletre, hétfőre virradóan pedig délnyugatra van érvényben jelenleg elsőfokú figyelmeztető előrejelzés - írja Facebook-oldalán a HungaroMet.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kvíz: Kisujjadban van a világirodalom? Lássuk, meg tudod-e nevezni a híres írók legismertebb műveit!

Kvíz: Kisujjadban van a világirodalom? Lássuk, meg tudod-e nevezni a híres írók legismertebb műveit!

Ki ne tudná, ki írta a Rómeó és Júliát, melyik Dosztojevszkij máig nagyhatású regénye, vagy kinek a verse az Anyám tyúkja?

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran medics describe overwhelmed hospitals as protests continue

Iran medics describe overwhelmed hospitals as protests continue

There were signs authorities were intensifying their crackdown as protests continued.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 10. 14:10
Cseh Sándor: két poszton akadnak nehézségek, de nem lehet más a cél, csak az Eb-arany
2026. január 10. 08:17
Varga Zsolt: ebben a lebonyolításban már az első meccstől élesnek kell lenni, éremért megyünk Belgrádba
×
×
×
×