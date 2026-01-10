Ekkora meglepetés még nem volt az FA-kupában – az angolok szerint

Így méltatta a BBC az angol FA-kupa-forduló szenzációját. A Macclesfield FC 2–1-re verte a címvédő Crystal Palace-t, ugy, hogy a londoni csapat csak a 90. percben szépített.

A házigazdák 117 hellyel állnak a Premier League-ben szereplő Palace alatt az angol labdarúgás rangsorában, ami azt jelenti, hogy ez volt minden idők legnagyobb meglepetése a bajnokságban a helyezéseket tekintve.

A játékot tekintve egyáltalán nem volt különbség a profik és az amatőrök között, sőt, a Macclesfield teljesen megérdemelt győzelmet aratott. Paul Dawson az első félidőben szerzett fejes gólja nem várt reményt adott a hazai szurkolóknak a 43. percben. Sőt, a 60. percben Isaac Buckley-Ricketts tovább sokkolta volna a Palace-t, amikor a kapuba lőtt. Yeremy Pino a 90. percben szépített, szabadrúgásból, de egyenlíteni nem tudott csapata.