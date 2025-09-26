Az Egyesült Államok után Magyarországon is terrorlistára került az Antifa

Donald Trump szeptember 16-án, egy Fehér Házban tartott rendezvényen válaszolt igennel arra a kérdésre, hogy belföldi terrorszervezetté nyilvánítaná-e az Antifát, illetve más hasonló csoportokat. Az amerikai elnök szerint azért van szükség erre, mert ezek a radikális szerveződések néha még gyilkosságokat is megúsznak és tüntetésnek nevezik a bűncselekményeket.

Az Egyesült Államok elnöke két nappal később a Truth, vagyis Igazság nevű közösségi oldalán bejelentette, hogy terrorszervezetnek nyilvánítja az Antifát, és azt fogja javasolni, hogy vizsgálják ki azokat, akik finanszírozzák ezt a mozgalmat.

Ezzel egy időben a magyar kormány is hasonló döntést hozott, amiről Orbán Viktor beszélt a Kossuth rádióban. A miniszterelnök baloldali terrorszervezet hálózatának nevezte a műsorban az Antifát, amely Magyarországon is követett el bűncselekményt. Az érintett személyeket elfogták, letartóztatták és bíróság elé állították, akik nem élveznek mondjuk mentelmi jogot – utalt a kormányfő Ilaria Salisra; az Európai Parlament jogi bizottsága a napokban elutasította az Európai Baloldal olasz európai parlamenti képviselőjének mentelmi joga felfüggesztése iránti kérelmet.

A miniszterelnök szerint ennél azonban tovább kell menni: „azt kell mondani, hogy

az Antifa és az ahhoz tartozó alszervezetek terrorszervezetek, és azt megelőzően lépéseket kell velük szemben érvényesíteni, hogy bűncselekményt követtek volna el”.

A kormány döntött a szerdai ülésén, és az Antifát terrorszervezetnek nyilvánította. Orbán Viktor arra is kitért, hogy felállítanak egy nemzeti listát is a terrorszervezetekről, és azokkal szemben a lehető legszigorúbban fognak eljárni. „A kormánynak élen kell járni a tekintetben, hogy a tettek, meg a bejelentett erőszakos, törvényellenes szándékok nem maradhatnak jogkövetkezmények és megtorlás nélkül” – emelte ki.

Az Antifa két évvel ezelőtt bukkant fel a magyar közéletben, amikor egy magyarokból és külföldiekből álló csoportjuk négy különböző támadást szervezett Budapesten olyan személyek ellen, akikről feltételezték, hogy a kitörés napja nevű eseményen szándékoznak részt venni. Az egyik elkövető az olasz Ilaria Salis volt, aki ellen életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísérlete miatt emeltek vádat Magyarországon, és 15 hónapig őrizetben volt, de egyelőre elkerülte az igazságszolgáltatást, mert tavaly megválasztották az Európai Baloldal nevű olasz európai parlamenti frakció képviselőjének.