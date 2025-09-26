ARÉNA
Orbán Viktor Debrecenben: Magyarországon ezt jelenti a Willkommenskultur

Infostart

Elektromos BMW készül majd abban a debreceni autógyárban, amelynek átadóünnepségén szólalt fel a kormányfő. Történelmi és politikai párhuzamokban gazdag beszédében elmondta, a magyar ember szeret olyan vagányan gondolni magára, mint amilyen vagány a bajor autó. Úgy látja, Debrecen bekerült Európa zöld fővárosai közé.

A BMW debreceni gyáravatóján mondott beszédet Orbán Viktor péntek kora délután.

Felidézte, 1998-ban megállapodott Helmuth Kohl német kancellárral a magyar–német ipari együttműködésről, „erre gondoltunk”.

„Büszkék vagyunk, fantasztikus és lenyűgöző a méret és a minőség” – fogalmazott.

A két ország együttműködéséből szerinte eddig csak jó dolgok kerültek ki, 7 éve is így volt, amikor ennek a gyárnak a felépítésében megállapodtak.

Külön kiemelte a „bajor kapcsolatot”, hogy ők a legvidámabb németek, és ők adták Szent István feleségét is.

Szerinte a BMW népszerű autó Magyarországon, amely biztonságot és stabilitást ad, vagány autó, és „mi szeretünk így gondolni saját magunkra”, kívánta, hogy minél több család megengedhesse magának, hogy BMW-je legyen.

A nagyvilágban is szerinte vagány váltásokra lenne szükség.

„Nemcsak az autóiparban jön szelekció, hanem más iparágakban, és az országok között is. Lesz vállalat és lesz ország, amely talpon marad, és lesz, aki térdre esik” – vont párhuzamot.

Fontos kérdéseket lát maga előtt, ezek egyike: lesznek-e válaszok a kihívásokra?

Figyelmeztetett: 15 százalékkal „jobbnak kell lenni” az amerikai BMW-gyárnál, mivel ekkora amerikai vám van az európai autókon.

„Nem bezárkózás, hanem összekapcsolódás, nem fékezni, hanem gyorsulni, nem adót emelni, hanem csökkenteni” – sorolta a miniszterelnök.

Itt szerinte egymásnak adják a kilincset a magyar, a német és a kínai mérnökök, az ország kiszámítható környezetet nyújt, „Magyarországon ezt jelenti a Willkommenskultur” – fejtegette.

A legfontosabbnak azt nevezte, hogy a magyar út "nem vezet háborúba", a magyarok pénzén nem a háborút, hanem a magyar ipart fogják építeni.

Nyomatékosította, a BMW képzési centrumot is létrehozott, iskolákkal, egyetemmel is együttműködik, kapcsolódik hozzá üzleti és szolgáltató központ.

Szerinte Debrecen bekerült Európa zöld fővárosai közé.

Bejelentette, bővítik a debreceni repteret is, összességében pedig 1000 milliárd forintnyi beruházás érkezett a közelmúltban ebbe a térségbe, amelynél egyik sem fejlődött jobban.

Kívánta, hogy csináljanak minden eurócentből eurót a BMW-nél is.

Elektromos BMW készül majd abban a debreceni autógyárban, amelynek átadóünnepségén szólalt fel a kormányfő. Történelmi és politikai párhuzamokban gazdag beszédében elmondta, a magyar ember szeret olyan vagányan gondolni magára, mint amilyen vagány a bajor autó. Úgy látja, Debrecen bekerült Európa zöld fővárosai közé.
