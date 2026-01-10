ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.83
usd:
331.62
bux:
116510.12
2026. január 10. szombat Melánia
24 óra Ukrajna Venezuela
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Húszezer forintos bankjegyek.
Nyitókép: Pixabay

Érdemes gyorsan nyilatkozni, sok pénz múlhat rajta

Infostart / MTI

Már több mint 22 ezren kérte az szja-mentességet - közölte a NAV.

Az adóhivatal online rendszerében már 33 ezren kérték a családi kedvezményt, és több mint 22 ezer édesanya is itt jelezte az anyakedvezmények igénybevételét - ismertette szombati közleményében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), egyben felhívta a figyelmet arra, hogy nem érdemes halogatni az adóelőleg-nyilatkozatot, hiszen az űrlapok pár perc alatt kitölthetők.

Akinek jár valamilyen adókedvezmény, mert például gyermeke után családi kedvezményre jogosult, többgyermekes édesanya, 30 év alatti anya,

már a januári fizetéssel megkaphatja azt, ha a napokban, még a bérszámfejtés előtt leadja adóelőleg-nyilatkozatát munkáltatójának, kifizetőjének

- hangsúlyozták a közleményben.

Kiemelték, hogy a NAV elektronikus űrlapjain, az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA) már eleve ki van töltve az adatok nagy része, így szinte csak végig kell kattintgatni az egyszerű felületen, és a kitöltött nyilatkozatot a NAV továbbítja a munkáltatónak. Aki a hagyományos, papíros megoldások híve, a NAV honlapjáról kinyomtathatja és kitöltheti kézzel is a nyilatkozatot, ez esetben két példányban, aláírva adhatja le munkahelyén.

A NAV tájékoztatása szerint a nyilatkozatok egy részét a munkáltató már folytatólagosan figyelembe veszi, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy nem kell évről évre kitölteni. Ilyen a többgyermekes anyák kedvezményéről szóló űrlap. Így aki már tavaly nyilatkozott a háromgyermekes anyák kedvezményéről, annak az idén ezt már nem kell megtennie.

A kétgyermekes édesanyáknak még az idén nyilatkozniuk kell, és érdemes ezt mielőbb megtenni, ha szeretnék, hogy a januári fizetésük is több legyen.

A NAV hangsúlyozta, hogy

a családi kedvezményről és a 30 év alatti anyáknak járó szja-mentességről viszont minden évben nyilatkozni kell.

2026 másik újítása az összevont nyilatkozat, amelyben a családi kedvezmény mellett a többgyermekes anyák szja-mentességéről is lehet nyilatkozni, ha a többgyermekes édesanya családi kedvezményre is jogosult - emlékeztetett az adóhivatal.

Aki nem kéri az év közbeni igénybevételt, tehát nem szeretné, hogy munkáltatója, kifizetője havonta érvényesítse a kedvezményeket, nem kell nyilatkozatot tennie, a 2026-ra vonatkozó bevallásában, egy összegben kérheti a neki járó összeget. Aki pedig tavaly év közben nem igényelte a kedvezményeket, a 2025-ös szja-bevallás benyújtásával kapja meg a neki járó kedvezményeket.

A kedvezményekről minden információ megtalálható a NAV honlapján, és a legfontosabb tudnivalók mellett az online kitölthető adóelőleg-nyilatkozatok is elérhetők egy kattintással. Az online kitöltéshez Ügyfélkapu+ vagy DÁP-regisztráció szükséges - írta közleményében a NAV.

Kezdőlap    Belföld    Érdemes gyorsan nyilatkozni, sok pénz múlhat rajta

nav

nyilatkozat

családi adókedvezmény

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Áram már mindenhol van, víz három helyen nincs - ülésezett az Operatív Törzs
hóhelyzet

Áram már mindenhol van, víz három helyen nincs - ülésezett az Operatív Törzs
Még mindig sok dolga van a mentőknek, és a szociális ellátó rendszerben dolgozóknak. Sok iskolában van tanítási szünet, 29-ben pedig online oktatás.
 

Figyelmeztet a MÁV: ez vár arra, aki vonatra, buszra ül

BKK: a kirándulók autó helyett busszal menjenek a Normafához!

Bartal Tamás: itt az ónos eső, vigyázni kell, a só se nagyon segít

Sorra fagynak be a tavak, de...

Rászervez a hidegre a MOHU is

Öröm és kríziskezelés a hazai erdőkben – a kirándulóknak is üzentek a szakemberek

Öröm és kríziskezelés a hazai erdőkben – a kirándulóknak is üzentek a szakemberek

A havazás jót tett a hazai erdőknek, mert a hótakaró védi a növényeket a fagyok ellen – mondta az Mészáros Péter, a Pilisi Parkerdő Zrt. szóvivője az InfoRádióban. A vadgazdálkodásért felelős vadászok kríziskezelési üzemmódra tértek át az extrém hideg és a folyamatos havazás miatt, fontos a jól átgondolt etetés – hangsúlyozta Földvári Attila, az Országos Magyar Vadászkamara szóvivője.
VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Trendfigyelő - Az Inforádió gazdasági magazinja. Munkaerőpiac 2026-ban.
Havazás, hófúvás, ónos eső: mi vár ránk az utakon? Bartal Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.12. hétfő, 18:00
Mráz Ágoston Sámuel a Nézőpont Intézet vezetője
Závecz Tibor a Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kijev elhagyására szólítottak fel az ukránok, Meloni tárgyalna Putyinnal – Háborús híreink szombaton

Kijev elhagyására szólítottak fel az ukránok, Meloni tárgyalna Putyinnal – Háborús híreink szombaton

Szabályosan ünneplik az oroszok a ma hajnali, Ukrajna elleni kombinált rakétacsapást, az MK.ru vezető anyagként foglalkozik a témával – Jurij Knutov biztonságpolitikai szakértő bevonásával az okozott kár mértékét és az Oresnyik rakéta képességeit taglalják. Felszólította Kijev lakosságát a város polgármestere, Vitalij Klicskó arra, hogy ha módjukban áll, hagyják el a települést – írja az RBK. Azt hiszem, elérkezett az ideje, hogy Európa beszéljen Oroszországgal a háborúról – hangoztatta Giorgia Meloni olasz miniszterelnök év eleji sajtótájékoztatóján pénteken. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Szoboszlai Dominik is megszólalt az Arsenal elleni balhéról: elegáns választ adott a magyar sztár

Szoboszlai Dominik is megszólalt az Arsenal elleni balhéról: elegáns választ adott a magyar sztár

Szoboszlai a mérkőzés utáni interjúban diplomatikusan nyilatkozott.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran medics describe overwhelmed hospitals as protests continue

Iran medics describe overwhelmed hospitals as protests continue

There were signs authorities were intensifying their crackdown as protests continued.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 10. 10:45
Áram már mindenhol van, víz három helyen nincs - ülésezett az Operatív Törzs
2026. január 10. 09:15
Sok helyen nincs áram, egy településen pedig víz se a hó és jég miatt
×
×
×
×