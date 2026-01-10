ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 10. szombat
Soccer player putting sports ball on field grass close up
Nyitókép: vm/Getty Images

Mit látnak a külföldi befektetők a magyar fociban? Nagyon is sok mindent

Infostart / InfoRádió - Szabó S. Gergő

Az utóbbi években a magyar labdarúgásba érkező befektetők komoly szándékkal és célokkal vásároltak részesedést az élvonalbeli klubokban, így vélekedett az InfoRádió által megkérdezett sportközgazdász. Szabados Gábor szerint az NB I-es csapatok azért is lehetnek vonzóak, mert a nyugati topligákhoz képest itt könnyebb elérni a nemzetközi kupaindulást és az állami támogatások miatt könnyebb fenntartani egy klubot.

Debrecenben a DVSC labdarúgóklub tulajdonosi szerkezetében most változás áll be, egy brit befektetői kör lát fantáziát a hajdúsági labdarúgásban.

Ebben a sokak számára meglepő helyzetben az InfoRádió Szabados Gábor sportközgazdászhoz fordult eligazításért.

„A klub működik, tehát ilyen értelemben nem arról van szó, hogy meg kell menteni vagy bármi gyors változást eszközölni. Hosszú távon az lesz a kérdés igazából, hogy milyen stratégiát fognak követni az új tulajdonosok, erről igazán sokat még nem mondtak” – vázolta.

Szerinte külföldi befektetőknél alapvetően két fő stratégia jöhet szóba.

  1. Transzferstratégia: a játékosok adásvételén alapszik, nem csupán helyi fiatalok eladásán, de az ernyőjük alá tartozó más klubok játékosait is forgatják, a debreceni befektetők esetében egy harmadosztályú angol csapatról van szó (Stockport County), a két klub között áramolhatnak a labdarúgók. Ez a klubcsalád-filozófia ma már elterjedt, sok topligás csapatnak is van más osztályban úgynevezett farmcsapata. (Magyar példa: az Újpest is így működött egy belga klub partnereként a belga tulajdonos idején.)
  2. Magyarországról a nemzetközi kupákba eljutni sokkal kisebb befektetés, mint Angliából, ahonnan a Stockportnak semmilyen reális esélye nincs. „Nyilván a Bajnokok Ligája nagyon nehéz feladat lenne, hiszen ott van a Ferencváros kvázi állandó bajnokcsapatként, de a Konferencia-ligába eljutni, például lehetőség. És akár a saját márka hirdetése miatt, akár a játékoskereskedelemmel összekapcsolva olyan opció lehet, ami nagyon gyakori piacon.”

Kommentálta a Zalaegerszeg példáját is, ismert, tavaly egy latin-amerikai tulajdonosi kör jelent meg Zalában. Szabados Gábor szerint az lehet ott is a tulajdonosok elgondolása, hogy focistákat passzoljon tovább, ezzel termelve bevételt, nemzetközi szereplésben azért valószínűleg kevésbé gondolkodnak ott; játékosokat építenek fel és értékesítenek tovább, a tulajdonos pedig majd idő közben meglátja, van-e realitása a nemzetközi szereplésnek, ahová a Ferencváros mögött azért oda lehet érni némi erősítéssel. Igaz azonban a sportközgazdász szerint az is, hogy a klub hagyományai is számítanak a nemzetközi szereplésre esélyességnél.

Szót ejtett még arról is, hogy Magyarországon nem csupán piaci alapon működik a labdarúgás, az MLSZ-től plusz pénzhez is lehet jutni a közmédia és a Szerencsejáték Zrt. által többek között, e bevételeknek köszönhetően nagyon jól stabilizálható a klubok költségvetése.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Orbán Viktor a Fidesz-kongresszuson: 20 év kormányzás után is kész vagyok a feladatra

Orbán Viktor a Fidesz-kongresszuson: 20 év kormányzás után is kész vagyok a feladatra
Országos kongresszuson mutatta be a Fidesz–KDNP a 106 egyéni képviselőjelöltjét a 2026-os országgyűlési választások előtt. A kongresszus mottója: „Fidesz – a biztos választás”. Orbán Viktor miniszterelnök felszólította a Fidesz-jelölteket, hogy a Lázárinfókhoz hasonlóan álljanak szóba mindenhol mindenkivel, és mindenképp beszéljenek a háborúról, a migrációról és a genderőrületről. Migránsok vagy biztonság? Gender vagy család? Béke vagy háború? – ez a választások tétje Orbán Viktor szerint.
 

Elfogyott a víz a hatmilliós fővárosban, már vízszüneteket tartanak

Elfogyott a víz a hatmilliós fővárosban, már vízszüneteket tartanak

A török fővárosban, Ankarában több hete bevezetett vízszünetek a rekordmértékű szárazság következményei - közölte szombaton egy városi tisztségviselő, elutasítva a rossz gazdálkodással kapcsolatos vádakat.

Titkos grönlandi katonai bázisra figyelmeztetnek a szakértők: óriási veszélyt rejt magában ez a hely

Titkos grönlandi katonai bázisra figyelmeztetnek a szakértők: óriási veszélyt rejt magában ez a hely

A bázis alagútrendszere kanyarog és elágazik a jég alatt, ami megnehezíti a teljes feltérképezést.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
Iran medics describe overwhelmed hospitals as protests continue

Iran medics describe overwhelmed hospitals as protests continue

There were signs authorities were intensifying their crackdown as protests continued.

