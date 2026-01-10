ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.83
usd:
331.62
bux:
116510.12
2026. január 10. szombat Melánia
24 óra Ukrajna Venezuela
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Kilencedszer is Európa legszebb adventi villamosa lett a miskolci
Nyitókép: Miskolc Polgármesteri Hivatal

Pazar fotók: újra Európa legszebb adventi villamosa lett a miskolci

Infostart

Sorozatban kilencedik alkalommal választották Európa legszebb ünnepi villamosának a miskolcit. A cseh MHD86 portál által indított szavazáson idén tizennégy ország harmincnyolc városának díszített villamosaira lehetett voksolni.

A miskolci adventi villamos nemcsak az idei elsőséget szerezte meg, 2017 óta sorozatban 9. győzelmét aratta. A miskolci adventi villamos sikere nem véletlen: évről évre magas színvonalú, mégis mindig megújuló koncepció alapján valósul meg – közölte Miskolc polgármesteri hivatala.

Kilencedszer is Európa legszebb adventi villamosa lett a miskolci
Kilencedszer is Európa legszebb adventi villamosa lett a miskolci

Az idei külső és belső díszítés egy karácsonyi vásár hangulatát idézte meg, gazdag színvilág, fények, klasszikus ünnepi motívumok és részletgazdag belső tér fogadta az utasokat.

Kilencedszer is Európa legszebb adventi villamosa lett a miskolci
Kilencedszer is Európa legszebb adventi villamosa lett a miskolci

A jármű mögött álló tervező- és kivitelezőcsapat évről évre bizonyítja szakmai felkészültségét és ötletgazdagságát, hisz minden alkalommal sikerül újat mutatniuk. A szavazást szervező portál értékelése szerint a miskolci adventi villamos évek óta kiemelkedik a mezőnyből és nemzetközi szinten is etalonná vált az ünnepi díszítésű városi közlekedési járművek között – írja a közlemény.

Kilencedszer is Európa legszebb adventi villamosa lett a miskolci
Kilencedszer is Európa legszebb adventi villamosa lett a miskolci

Kezdőlap    Belföld    Pazar fotók: újra Európa legszebb adventi villamosa lett a miskolci

díj

miskolc

adventi villamos

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Ilyenkor ne előzzünk, és most inkább keressük, ne kerüljük a sűrű forgalmat – téli vezetéstechnikai tanácsok a szakértőtől

Ilyenkor ne előzzünk, és most inkább keressük, ne kerüljük a sűrű forgalmat – téli vezetéstechnikai tanácsok a szakértőtől

Téli gumi, megfelelő ablaktörlő gumik, ablakmosó folyadék – Zsurzs Jenő vezetéstechnikai instruktor szerint a mostani időjárási körülmények között ezekről mindenképpen gondoskodniuk kell az autósoknak. A Drivingcamp Vezetéstechnikai Központ senior trénere az InfoRádióban elmondta: elindulás előtt jó, ha felmérjük saját magunk és az autónk képességeit. Azt javasolja, takarítsuk le a havat az autónk tetejéről, mert ha ezt nem tesszük meg, fékezésnél akár nagyobb mennyiségű hó is lezúdulhat a szélvédőre, ami komoly balesetet is eredményezhet.
 

Így bírja a havat a magyar energiarendszer

Életveszélyes a helyzet, vegyük komolyan a riasztásokat

Bartal Tamás: itt az ónos eső, vigyázni kell, a só se nagyon segít

Járhatatlan utak, támad az ónos eső birodalma, és ez csak az egyik baj – videó

Sorra fagynak be a tavak, de...

Ha a Normafára készül, erről mindenképp tudnia kell!

Korlátozások léptek életbe az autópályákon az extrém hideg miatt

Rászervez a hidegre a MOHU is

VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Havazás, hófúvás, ónos eső: mi vár ránk az utakon? Bartal Tamás, Inforádió, Aréna
Tej, bor, méz, pálinka, járvány: milyen csapás jöhet még? Nagy István, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.12. hétfő, 18:00
Mráz Ágoston Sámuel a Nézőpont Intézet vezetője
Závecz Tibor a Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megdöbbentő probléma az USA topegyetemein: nem tudnak elhelyezkedni a diákok

Megdöbbentő probléma az USA topegyetemein: nem tudnak elhelyezkedni a diákok

Immár ötödik alkalommal beszélgettünk két kiváló magyar ivy league-es diákkal az amerikai elitoktatás szépségeiről és buktatóiról: Kovács Ferenc Somával a Harvardról és Szepesi Mórral a Yale-ről. Mivel már öt szemesztert abszolváltak sikeresen, egyre több szakmai kérdést is megbeszéltünk a politika, a gazdaság és a tőkepiacok területén, de tettük ezt továbbra is úgy, hogy a személyes hangvétel és az élményszerű, szubjektív elbeszélés semmiképpen ne lássa kárát. A beszélgetést Vidovszky Áron a Portfolio Investment Services üzletágvezetője készítette.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kiadták a figyelmeztetést: brutál ónos eső csap le az országra, nem lesz kellemes

Kiadták a figyelmeztetést: brutál ónos eső csap le az országra, nem lesz kellemes

Szombaton többnyire erősen felhős vagy borult égbolt várható, csak rövid időszakokra szakadhat fel a felhőzet.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says US needs to 'own' Greenland to prevent Russia and China from taking it

Trump says US needs to 'own' Greenland to prevent Russia and China from taking it

We will do it "the easy way" or "the hard way", he said, but Denmark says the territory is not for sale.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 10. 08:00
Öröm és kríziskezelés a hazai erdőkben – a kirándulóknak is üzentek a szakemberek
2026. január 10. 07:41
Rendőrségi videó: forgalommal szemben állt meg a kamionos
×
×
×
×