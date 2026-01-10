Pazar fotók: újra Európa legszebb adventi villamosa lett a miskolci

A miskolci adventi villamos nemcsak az idei elsőséget szerezte meg, 2017 óta sorozatban 9. győzelmét aratta. A miskolci adventi villamos sikere nem véletlen: évről évre magas színvonalú, mégis mindig megújuló koncepció alapján valósul meg – közölte Miskolc polgármesteri hivatala.

Kilencedszer is Európa legszebb adventi villamosa lett a miskolci

Az idei külső és belső díszítés egy karácsonyi vásár hangulatát idézte meg, gazdag színvilág, fények, klasszikus ünnepi motívumok és részletgazdag belső tér fogadta az utasokat.

A jármű mögött álló tervező- és kivitelezőcsapat évről évre bizonyítja szakmai felkészültségét és ötletgazdagságát, hisz minden alkalommal sikerül újat mutatniuk. A szavazást szervező portál értékelése szerint a miskolci adventi villamos évek óta kiemelkedik a mezőnyből és nemzetközi szinten is etalonná vált az ünnepi díszítésű városi közlekedési járművek között – írja a közlemény.