Dróntámadás érte a Gázába tartó segélyflottillát

„Az izraeli megszálló erők legalább tizenegy támadást indítottak a Global Sumud Flotilla ellen, amikor az 1100 kilométerre volt Gázától” – közölte a CODEPINK amerikai székhelyű háborúellenes szervezet szerdán kora reggel a közösségi médiában megjelent bejegyzésében.

„Izrael fenyegeti és terrorizálja a nemzetközi vizeken segélyt szállító humanitáriusokat. Követeljük a flottilla biztonságos áthaladását. Azonnal szüntessék be a Gázai övezet ostromát!” – írta a csoport, melyet a flottilla is megosztott.

The Israeli occupation forces have launched at least 11 attacks on the Global Sumud Flotilla as it is 600 nautical miles from Gaza.



Israel is threatening and terrorizing humanitarians carrying aid in international waters.



Demand safe passage for the flotilla. pic.twitter.com/mHHj7nQPKe — CODEPINK (@codepink) September 24, 2025

A Global Sumud Flotilla szerdán kora reggel közösségimédia-csatornáin egy videót tett közzé, amelyen állítása szerint villanógránátok láthatók, nem halálos robbanószerkezetek, amelyeket főként a rendőrség vagy a katonaság használ. Céljuk, hogy ideiglenesen harcképtelenné tegyék az embereket anélkül, hogy maradandó sérüléseket okoznának, ezért hasznosak tömegkontroll vagy túszmentési műveletek során.

Az aktivisták szerint robbanófáklyákat és „gyanús vegyi anyagokat”, valamint „azonosítatlan drónokat” vetettek be a hajók ellen, továbbá kommunikációs zavarokat okoztak.

„Jelenleg első kézből tapasztaljuk ezeket a pszichológiai hadműveleteket, de nem hagyjuk magunkat megfélemlíteni” – írta a flottilla egy Telegram-bejegyzésben.

A Global Sumud Flotilla augusztus végén azzal a céllal indult Barcelonából több száz aktivistával a fedélzetén, hogy áttörve Izrael tengeri blokádját a gázai partoknál, humanitárius segélyt szállítson a háború sújtotta terület lakosságának. A „Sumud” arabul kitartást jelent.