2026. január 10. szombat Melánia
Nyitókép: deepblue4you/Getty Images

Tavaly több mint 128 ezer használt autó érkezett Magyarországra külföldről

Infostart

A behozatal különösen a 2025-ös év második félévben élénkült meg, amikor az euró árfolyama tartósan 400 forint alá süllyedt. A tavalyi márkarangsort a Volkswagen vezeti, megelőzve az Opelt és a Fordot.

Tavaly a Datahouse adatai alapján 128 155 használt autó érkezett külföldről, ez 15,5 százalékkal több, mint 2024-ben – áll a Jóautók.hu közleményében.

A használt személyautók behozatala különösen az év második félévben élénkült meg, amikor az euró árfolyama tartósan 400 forint alá süllyedt. A fellendülés az árfolyamhatás mellett azzal magyarázható még, hogy az euróban mért árak is csökkentek, megszűntek ugyanis az alkatrész-ellátási zavarok az újautó-piacon. Korábban emiatt nőtt a kereslet a használt járművek iránt, ami az árak emelkedésével járt.

„Nem véletlen, hogy ismét többen próbálnak szerencsét a nyugati autópiacokon. Az árfolyamhatás miatt ugyanannyi pénzből jelenleg 6-8 százalékkal értékesebb autóhoz lehet hozzájutni külföldön, mint egy évvel korábban” – közölte Halász Bertalan, a Jóautók.hu vezérigazgatója

A Datahouse adatai szeint a 2025-ös márkarangsort 12,8 százalékos piaci részesedéssel a Volkswagen vezeti, majd az Opel és a Ford következik 8,5-8,5 százalékkal. Az Audi 6,6 százalékot, a Toyota 5,8 százalékot ért el, a hatodik helyre az évről évre erősödő Hyundai jött fel 5,1 százalékkal.

A Jóautók.hu a mostani folyamatok alapján idén is emelkedést vár. Az import erősödése 2023 óta tart, előtte éveken át csökkent, a járvány előtt az éves darabszám többször is meghaladta a 150 ezret. Ezt a szintet várhatóan a 2026-os sem fogja megközelíteni, de a nyugati országokból a környezetvédelmi előírások szigorításai miatt sok autó szorul ki, így a magyar vevők kedvezőbb áron vehetnek használt járműveket idén.

