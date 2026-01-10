ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.83
usd:
331.62
bux:
116510.12
2026. január 10. szombat Melánia
24 óra Ukrajna Venezuela
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Vízhiány sújtja a török fővárost

Infostart

Tavalyi Törökország nagy részén történelmi szárazság volt .

A török fővárosban, Ankarában több hete bevezetett vízszünetek a rekordmértékű szárazság következményei - közölte szombaton egy városi tisztségviselő, elutasítva a rossz gazdálkodással kapcsolatos vádakat.

Memduh Akcay, az ankarai önkormányzat vízügyi igazgatóságának főigazgatója elmondta, hogy "2025 év rekordszárazságot hozott. A gátakat tápláló vízmennyiség történelmi mélypontra süllyedt, 182 millió köbméterre esett vissza 2025-ben, szemben a korábbi évek 400-600 millió köbméterével. Ez az elmúlt 50 év legszárazabb időszaka".

A város szűkös vízkészleteinek megőrzése érdekében, ahol a gátak töltöttségi szintje 1,12 százalékra esett vissza, egyes városrészekben naponta több órára elzárják a csapokat egy rotációs rendszer szerint, ami miatt sok lakos kénytelen sorban állni a közkútaknál, hogy feltöltse a palackjait.

Ezek a jelenetek arra késztették Recep Tayyip Erdogan török elnököt, hogy "tehetetlennek" nevezze a fő ellenzéki párt által vezetett ankarai önkormányzat vezetőit.

A városvezetés elutasította ezeket a kritikákat, és azt állította, hogy Ankara a klímaváltozás és a népesség növekedésének következményeit szenvedi; a lakosság az 1990-es évek óta megduplázódott, és megközelítette 6 milliót.

"A csapadékmennyiség csökkenése mellett annak ingadozása, és a csapadék gyors elfolyása (az urbanizáció miatt) is megakadályozza a gátak hatékony feltöltését" - magyarázta Akcay.

Egy új szivattyúzási rendszernek köszönhetően, amely lehetővé teszi a víztározókban lévő víz felhasználását a minimálisan szükséges szint alatt is, lesz víz a hétvégén, de ha továbbra sem lesz csapadék, a probléma huzamosan fennmarad - közölte az ankarai városháza.

Tavalyi Törökország nagy részén történelmi szárazság volt . A nyugat-törökországi Izmir város önkormányzata - az ország harmadik legnagyobb települése az Égei-tenger partján - tavaly nyár óta rendel el napi vízszüneteket.

Kezdőlap    Külföld    Vízhiány sújtja a török fővárost

törökország

víz

szárazság

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor a Fidesz-kongresszuson: 20 év kormányzás után is kész vagyok a feladatra

Orbán Viktor a Fidesz-kongresszuson: 20 év kormányzás után is kész vagyok a feladatra
Országos kongresszuson mutatta be a Fidesz–KDNP a 106 egyéni képviselőjelöltjét a 2026-os országgyűlési választások előtt. A kongresszus mottója: „Fidesz – a biztos választás”. Orbán Viktor miniszterelnök felszólította a Fidesz-jelölteket, hogy a Lázárinfókhoz hasonlóan álljanak szóba mindenhol mindenkivel, és mindenképp beszéljenek a háborúról, a migrációról és a genderőrületről. Migránsok vagy biztonság? Gender vagy család? Béke vagy háború? – ez a választások tétje Orbán Viktor szerint.
 

Közzétették: itt a kormánypártok 106 egyéni képviselőjelöltje

VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Trendfigyelő - Az Inforádió gazdasági magazinja. Munkaerőpiac 2026-ban.
Havazás, hófúvás, ónos eső: mi vár ránk az utakon? Bartal Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.12. hétfő, 18:00
Mráz Ágoston Sámuel a Nézőpont Intézet vezetője
Závecz Tibor a Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kijev elhagyására szólítottak fel az ukránok, Meloni tárgyalna Putyinnal – Háborús híreink szombaton

Kijev elhagyására szólítottak fel az ukránok, Meloni tárgyalna Putyinnal – Háborús híreink szombaton

Szabályosan ünneplik az oroszok a ma hajnali, Ukrajna elleni kombinált rakétacsapást, az MK.ru vezető anyagként foglalkozik a témával – Jurij Knutov biztonságpolitikai szakértő bevonásával az okozott kár mértékét és az Oresnyik rakéta képességeit taglalják. Felszólította Kijev lakosságát a város polgármestere, Vitalij Klicskó arra, hogy ha módjukban áll, hagyják el a települést – írja az RBK. Azt hiszem, elérkezett az ideje, hogy Európa beszéljen Oroszországgal a háborúról – hangoztatta Giorgia Meloni olasz miniszterelnök év eleji sajtótájékoztatóján pénteken. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kész, vége! Ez volt az utolsó csepp a pohárban, betiltották a népszerű AI-chatbotot

Kész, vége! Ez volt az utolsó csepp a pohárban, betiltották a népszerű AI-chatbotot

A Grok mögött álló xAI csütörtökön bejelentette, hogy a képgenerálást és -szerkesztést csak előfizetők számára teszi elérhetővé

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'There wasn't even time for CPR': Iran medics describe hospitals overwhelmed with dead and injured protesters

'There wasn't even time for CPR': Iran medics describe hospitals overwhelmed with dead and injured protesters

Health workers in Tehran report being overwhelmed by injured on Friday night as security forces and demonstrators clash.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 10. 20:41
Minneapolisban többeket letartóztattak a bevándorlási hatóság elleni tüntetésen
2026. január 10. 19:25
A munkaadókat nem érdeklik a mostoha körülmények, pedig nagyon tombol az Elli Németországban
×
×
×
×