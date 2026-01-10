Utoljára a Covid idején volt ekkora havi államháztartási hiányunk

Az államháztartás 2025-ös hiánya nem csak az eredetileg tervezett hiánycélt haladja meg jelentősen, hanem a novemberben módosított előirányzatot is – ezzel kapcsolatban nyilatkozott a Portfolio elemzője, Hornyák József az InfoRádióban.

Elmondta, a tavalyi évben majdnem 5740 milliárd forint volt a költségvetés központi alrendszerének hiánya, alapvetően az év utolsó hónapja hozott kifejezetten magas költségvetési hiányt. Decemberben ugyanis egyetlen hónap alatt 1668 milliárd forintos deficitet halmoztak fel.

Hozzátette, az elmúlt húsz évben egyetlen olyan év volt, amikor decemberben ennél magasabb volt a hiány. Ez a Covid időszaka volt, a 2020-as év. Az ezt megelőző néhány évben mindig alacsonyabb volt ennél a költségvetési hiány az év utolsó hónapjában. Az év egészében a kamatkiadások kifejezetten magasak voltak, megközelítették a 4200 milliárd forintot. Ez sokkal magasabb, mint a 2024-es kamatkiadás volt – magyarázta az elemző.

Jelentősen emelkedett a nyugdíjakra, nyugellátásokra, az állam által a közlekedésre, közüzemi szolgáltatásokra fordított összeg is. Alapvetően ezek a tényezők okozták a magas költségvetési hiányt. Emellett az is hozzájárult a magas hiányhoz, hogy

Magyarország az EU-tól számított 250 milliárd forintra, de ezt nem utalták át

– tette hozzá Hornyák József. Kiemelte, a Nemzetgazdasági Minisztérium arra számít, hogy januárban beérkezik ez az összeg.

Hangsúlyozta, hogy a 2026-os év nem az államadósság csökkenéséről fog szólni Magyarországon. Ez már véleménye szerint látható is volt a magas költségvetési hiányról szóló adatokból, és abból, hogy többször módosították a költségvetési hiány tervezetét tavaly.

A tavalyi évet 4122 milliárd forintos költségvetési deficittel tervezte a kormányzat, végül a hiány 1600 milliárd forinttal magasabb lett annál, mint amit eredetileg terveztek. Így a GDP-arányos költségvetési hiány 4,9 százalékos lehet a tavalyi évre vonatkozólag. Az államadósság növekedett is, 74,6 százalék környékén lehet a kormányzati jelzések alapján. Egy évvel korábban még 73,5 százalékos volt az értéke, összességében így már két egymást követő évben emelkedik az államadóssági ráta. A 2025-ös év négy év óta a legmagasabb államadósságot hozta magával – emelte ki az elemző.