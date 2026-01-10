ARÉNA - PODCASTOK
Munkás küzd a lángok megfékezésén az Új-Dél-Wales államban fekvő West Queenbeyan egyik gyártelepén 2020. január 23-án. A kontinensországot sújtó erdő- és bozóttüzekben eddig legkevesebb 28-an haltak meg, mintegy kétezer otthon semmisült meg, és több százezren kényszerültek lakóhelyük elhagyására. Hatalmas kár keletkezett az élővilágban, egymilliárd emlős, madár és hüllő pusztulhatott el.
Nyitókép: MTI/EPA/AAP/Mick Tsikas

Katasztrófahelyzetet hirdettek Ausztráliában a bozóttüzek miatt

Infostart

Hetekig folytatódhat még a lángok pusztítása.

Az ausztrál hatóságok szombaton katasztrófahelyzetet hirdettek a bozóttüzek miatt, amelyek több házat elpusztítottak és hatalmas erdős területeket tettek tönkre az ország délkeleti részén.

Victoria államban a hőmérséklet meghaladta a 40 Celsius-fokot, és a forró szél kedvez a bozóttüzek terjedésének. Az egyik legpusztítóbb bozóttűz mintegy 150 ezer hektárt érint Longwood település közelében, Melbourne-től 150 km-re északra, egy őserdőkkel borított régióban.

A szombaton az állam kormánya által kihirdetett katasztrófahelyzet lehetőséget teremt sürgősségi kitelepítések elrendelésére.

Tim Wiebusch, Victoria állam vészhelyzeti biztosa elmondta, hogy legalább 130 épület semmisült meg. Hozzátette: tíz nagy tűzvész még mindig tart, sok közülük "napokig, ha nem hetekig" is fennmaradhat. A legnagyobb tüzek azonban a ritkán lakott vidéki területeket érintik.

Több száz tűzoltó érkezett az ország minden tájáról, hogy segítsék a tűzoltást.

