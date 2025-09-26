ARÉNA
Ukrán katonák egy Patriot indító állást készítenek fel a harcra.
Nyitókép: Ukrán Légierő

„Tükörválaszt” kapott Magyarország Ukrajnától

Infostart

Kiutasításra kiutasítás a válasz, méghozzá katonai vezetői szcénában.

Nem utazhat Ukrajnába három magas rangú katonai vezető; a döntést Ukrajna hozta meg, válaszul Magyarország hasonló döntésére.

A közlés Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter közösségi oldalán jelent meg, az ukrán diplomácia vezetője „tükörválaszról” értekezett a „megalapozatlan” magyar döntésre reagálva.

„Magyarország minden tiszteletlenségére megfelelő választ adunk, különösen a hadseregünkkel szembeni tiszteletlenségre” – fogalmazott a vezető.

Magyarország augusztusban tiltotta ki Robert Brovdit, az ukrán katonai pilóta nélküli repülőgépes egység magyar származású parancsnokát. Budapest a Barátság kőolajvezeték elleni támadások miatt hozta meg ezt a döntést. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök akkor utasítást adott a „megfelelő válaszra”. Korábban Magyarország három ukrán katonai tisztviselőt tiltott ki az országból egy kárpátaljai állampolgár állítólagos erőszakos halála miatt, amelyet a területi toborzó központ tevékenységéhez kötöttek. Az ukrán külügyminisztérium akkor azt közölte, hogy Magyarország kísérletei a mozgósítással kapcsolatos egyedi esetek manipulatív, politikai célú felhasználására károsítják az ukrán–magyar kapcsolatokat – olvasható az Index cikkében.

„Tükörválaszt" kapott Magyarország Ukrajnától

ukrajna

katona

kiutasítás

andrij szibiha

