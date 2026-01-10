Bemutatta egyéni jelöltjeit a Fidesz, még egy-két nap az extrém hideg - a nap hírei

Bemutatta a Fidesz 106 egyéni választókerületi jelöltjét az idei parlamenti választásra Orbán Viktor kormányfő a kampányindító kongresszuson. Úgy fogalmazott: a Fidesz a magyarság jövőjének megnyeréséért indul.A Fidesz-KDNP listáját és listavezetőjét február 20-ig mutatják be. A Fidesz elnöke hozzátette: 65 régi és 41 új egyéni induló szerepel a mostani választáson. Szólt arról is, hogy 20 év kormányzás után is készen áll a feladatra. Azt is hangsúlyozta: az idei parlamenti választáson sorsot választ Magyarország, a voksolás tétje, hogy az ország behódol Brüsszelnek, enged a migrációnak, vagy folytatja a lázadást.

Sorsdöntő szavazásnak nevezte az idei parlamenti választást a Tisza párt elnöke, aki a Fidesz mottójára utalva úgy fogalmazott: a biztos választás nem a Fidesz, hanem a működő és emberséges Magyarország lesz. Magyar Péter a Fidesz kongresszusára reagálva úgy vélte: az a biztos, hogy a Fidesz eladósította az országot, leépítette az egészségügyet, szétverte a gyermekvédelmet, megélhetési válságot és inflációt okozott és nem hozta haza az uniós forrásokat. Emellett úgy fogalmazott: az, hogy a Fidesz jelöltjeinek csaknem felét le kellett cserélni, annyit jelent, hogy a csapat kieső helyen áll.

Elzárt település, lezárt utak nincsenek és már minden településen újra van áram – közölte az Operatív Törzs reggeli ülése után az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője. Mukics Dániel a HungaroMet riasztásainak komolyan vételére kérte a lakosságot. A meteorológiai szolgálat szombat esti közlése szerint még a következő egy-két éjszaka lehet extrém hideg. Emellett hófúvásra is figyelmeztet: vasárnap a Bodrogközben és a Dunántúl középső területein alakulhatnak ki hótorlaszok a helyenként 50-60 km/órás széllökések miatt.

Nem vész el az éves kedvezményes földgázmennyiség – hívja fel a figyelmet az MVM. A társaság Facebook-bejegyzésében azt közölte: ha az ügyfelek egy adott havi fogyasztási időszakban nem használták fel teljes mértékben a számukra járó kedvezményes mennyiséget, a korábban fel nem használt rész a későbbi elszámolás során jóváírásra kerül. Az MVM hangsúlyozta: ügyfeleik több mint 90 százaléka éves szinten belefér a kedvezményes fogyasztási sávba.

Németország északi részén lassan áll helyre a távolsági vasúti közlekedés. Az ország legészakibb részén, Hamburgban, amelyet a kikötővárosra zúduló szokatlan nagy mennyiségű hó sújtott, továbbra is különösen súlyosak a zavarok. Számos járat szombaton még nem indult újra, különösen azok, amelyek Hamburgot a dán fővárossal, Koppenhágával, a hollandiai Amszterdammal vagy Hannoverrel kötik össze.

Az Egyesült Államok mindenképpen lépni fog Grönland ügyében – jelentette ki az amerikai elnök. Donald Trump hangsúlyozta: megállapodással szeretné elérni a sziget megszerzését, de szükség esetén keményebb módszereket sem zár ki. Hozzátette: szüksége van a területre, mert ellenkező esetben Oroszország és Kína fogja elfoglalni. Grönland politikai pártjai egységesen elutasítják az Egyesült Államok terveit.

Biztonsági garanciátkapnak a Venezuelában működő amerikai energiavállalatok, de nem lesz amerikai katonai jelenlét az országban – jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump szerint jó kapcsolatot alakítottak ki a caracasi vezetéssel, ugyanakkor figyelmeztetett arra, hogy ellenkező esetben katonai csapásra is várható. A jövő héten a Fehér Házba látogat Maria Corina Machado Nobel békedíjas venezuelai ellenzéki vezető, aki szerepet kaphat az ország jövőjének alakításában.

Egy lehetséges szabadkereskedelmi megállapodásról tárgyal az Egyesült Államokkal Ukrajna. Volodimir Zelenszkij szerint ez egy nagyobb gazdasági csomag része lenne, amely Ukrajna háború utáni helyreállítását szolgálná. Az ukrán elnök a Bloomberg hírügynökségnek adott interjúban kifejtette, hogy Kijev vizsgálja a Donyec-medencei gazdasági övezet létrehozására vonatkozó amerikai javaslatot, amely a csapatok visszavonulása után egy olyan térség lehetne, ahol vállalkozások működnének, az emberek pedig egy különleges jogi és adózási rendszerben élnének és dolgoznának.

Iránbanfellépéssel fenyegette meg a tüntetőket a hadsereg a stratégiai infrastruktúra és a közvagyon védelmére hivatkozva. A kezdetben az elszabadult infláció miatt kirobbant tiltakozások az elmúlt két hétben Irán nagy részére kiterjedtek, a tüntetők már a vallási vezetők lemondását követelik. A hatóságok továbbra is blokkolják az internetszolgáltatást. Az Európai Unió is elítéli az iráni tüntetőkkel szemben alkalmazott erőszakot.

Ankarában vízszüneteket vezetnek be a rekordmértékű szárazság miatt. Tavaly a gátakat tápláló vízmennyiség történelmi mélypontra zuhant, emiatt a török főváros egyes részein naponta több órára elzárják a vizet, ami sorban állást okoz a közkutaknál. A városvezetés a klímaváltozást és a népesség megduplázódását okolja, míg az elnök tehetetlenséggel vádolja az ellenzéki önkormányzatot.