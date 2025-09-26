ARÉNA
Nyitókép: Paks II. Atomerőmű Zrt.

Fontos bejelentést tett a Roszatom Paks II-ről – a szankciók árnyékában

Infostart / MTI

A Roszatom ütemterv szerint valósítja meg a Paks II projektet, jelenleg is folynak aktív munkálatok az építési területen – mondta Kirill Komarov, a Roszatom vezérigazgatójának első helyettese, nemzetközi üzletfejlesztési igazgató magyar újságíróknak nyilatkozva pénteken az Atomenergetikai Világhét (World Atomic Week) rendezvényen.

Kifejtette, elkészült a 23 méter mély munkagödör, folyik a úgynevezett első beton kiöntésének előkészülete. Amint a magyar nukleáris hatóság kiadja a vonatkozó engedélyt, két hónapon belül megtörténik az első beton kiöntés, ami után hivatalosan is épülő atomerőműnek minősül majd a Paks II.

Hozzátette, már szerződést kötöttek jónéhány berendezés gyártására, szállítására. Példaként említette, hogy gyártják a reaktortartályokat orosz üzemekben, készülnek a turbinák, illetve tart az automatikus irányitórendszer gyártása részben francia beszállító bevonásával.

Kirill Komarov úgy fogalmazott, nincs befolyással az Európai Bíróság ítélete a Paks II beruházásra. Megjegyezte, ennek a vitának a Roszatom nem részese. Szerinte eljárásjogi kérdésről van szó, ilyenek mindig adódnak, de a legfontosabb, hogy a projekt egy percre sem állt meg, halad előre.

Az Oroszországgal szembeni szankciókkal kapcsolatban a Roszatom vezérigazgatójának első helyettes elmondta, ezeket nem tartják jogerővel bíró intézkedéseknek, politikai döntésekről van szó, amelyek nem a jogrenden alapulnak.

Sem az amerikai, sem az európai szankciók nem vonatkoznak az atomenergetikára, ezek hatálya nem terjed ki a Roszatomra.

Kiril Komarov elmondta, 2022 és 2024 között a Roszatom külföldi bevételei megduplázódtak, 9 milliárd dollárról 18 milliárd dollárra nőttek. Rámutatott arra, hogy egyetlen egy projektjüket sem állították le a finnországi kivételével. Ez utóbbi ügy jelenleg nemzetközi döntőbíróság előtt van. A bíróság majd eldönti, mennyire volt jogszerű a finnek lépése.

A Roszatom vezérigazgatójának első helyettese hangsúlyozta, egyaránt folytatódik az együttműködés a globális Dél országaival, és a nyugati országokkal. Jó a kapcsolatuk a közép-európai államokkal, továbbra is biztosítják az üzemanyagot, a szervízszolgáltatásokat, egyebek közt a Paksi Atomerőmű számára is.

Kirill Komarov felhívta a figyelmet arra, hogy nagy az érdeklődés az atomenergia iránt. Moszkvában az Atomenergetikai Világhéten 118 ország vesz részt. Az atomenergetika fejlődésének központja viszont nem a Nyugat, hanem a globális Dél – Kína, India, a délkelet-ázsiai országok –, ahol hatalmas mennyiségű energiára van szükség, Felidézte, hogy a világon mintegy 700 millió ember nem rendelkezik hozzáféréssel a villamos energiához, köztük az afrikai országok, amelyek megbízható partnerei Oroszországnak, és Oroszország is megbízható partnere ezen országoknak.

„Nem dolgozunk azokkal a cégekkel, amelyek megszegik a szerződéses kötelezettségeiket irányunkban” – jelentette ki Kirill Komarov. Utalt arra, hogy amikor Oroszországban építenek atomerőművet, a berendezések 98-99 százaléka orosz gyártmány, ezért képesek felépíteni teljes egészében egy atomerőművet. Transzparensen működő vállalatként a nyílt beszerzéseiken külföldi cégek is részt vehetnek – mondta.

A nemzetközi projekteknél a megrendelő elvárásainak megfelelően járnak el. Ami Paks II projektet illeti, a magyar megrendelőnkkel kidolgoztak egy technológiai tervet, ami alapján meghatározták, hogy mely berendezést szállít, és milyen munkát végez az orosz fél, mi a magyar rész. Egyik fő feladatuknak tartják azt is, hogy a magyar ipart, így a magyar építőipart helyzetbe hozzák, és meggyőződése, hogy magas lesz a magyar beszállítói arány a projektbe. A Paks II atomerőműben francia lesz a turbina, részben francia részegységekből áll majd az automatikus rendszerirányítás, amelyben lesznek orosz elemek is. A különböző szivattyúkat több országból szerzik be a paksi projekthez.

A legjobb megoldásokat választják, miután az atomenergetikában bevett gyakorlat a széleskörű nemzetközi együttműködés.

A Paks II atomerőművet is azokkal fogják megépíteni, akik hozzájuk hasonlóan teljesítik a vállalt kötelezettségeiket – fogalmazott Kirill Komarov.

atomerőmű

energetika

roszatom

paks ii

