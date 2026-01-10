ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.83
usd:
331.62
bux:
116510.12
2026. január 10. szombat Melánia
24 óra Ukrajna Venezuela
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Starlink is displayed on a mobile phone in this photo illustration in Brussels, Belgium, on July 18, 2025. (Photo illustration by Jonathan Raa/NurPhoto via Getty Images)
Nyitókép: NurPhoto

Megszórja új műholdakkal az űrt a SpaceX

Infostart

7500 újabb Starlink műholdat állíthat pályára a cég.

Az Egyesült Államok Szövetségi Kommunikációs Bizottsága (Federal Communications Commission, FCC) engedélyezte 7500 második generációs Starlink műhold pályára állítását a SpaceX űripari vállalat számára. Az engedéllyel a jóváhagyott Starlink-műholdak száma összesen 15 ezerre emelkedik - közölte a hatóság pénteken.

Az FCC tájékoztatása szerint a döntés lehetővé teszi, hogy a SpaceX öt frekvenciasávban üzemeltessen korszerűsített műholdakat, valamint feloldottak az átfedő lefedettséget és a kapacitásnövelést korlátozó előírásokat is.

A plusz műholdak révén világszerte bővül a műholdas internetszolgáltatás, valamint az Egyesült Államokon kívül is megjelenhetnek a közvetlen mobiltelefonos kapcsolatot (direct-to-cell) biztosító szolgáltatások.

Brendan Carr, az FCC elnöke szerint az engedély "fordulópont a következő generációs szolgáltatások számára", és "példátlan műholdas szélessávú képességek" kiépítését teszi lehetővé.

A most engedélyezett második generációs műholdak felét 2028. december 1-jéig kell felbocsátani és üzembe állítani, a teljes flottát pedig legkésőbb 2031 decemberéig. Emellett a vállalatnak az első generációs, 7 500 darabos Starlink-konstelláció telepítését 2027 november végéig be kell fejeznie.

A Starlink jelenleg körülbelül 9 400 műholddal működik, amivel a világ legnagyobb műholdüzemeltetője.

Kezdőlap    Külföld    Megszórja új műholdakkal az űrt a SpaceX

műhold

spacex

starlink

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Öröm és kríziskezelés a hazai erdőkben – a kirándulóknak is üzentek a szakemberek

Öröm és kríziskezelés a hazai erdőkben – a kirándulóknak is üzentek a szakemberek

A havazás jót tett a hazai erdőknek, mert a hótakaró védi a növényeket a fagyok ellen – mondta az Mészáros Péter, a Pilisi Parkerdő Zrt. szóvivője az InfoRádióban. A vadgazdálkodásért felelős vadászok kríziskezelési üzemmódra tértek át az extrém hideg és a folyamatos havazás miatt, fontos a jól átgondolt etetés – hangsúlyozta Földvári Attila, az Országos Magyar Vadászkamara szóvivője.
VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Trendfigyelő - Az Inforádió gazdasági magazinja. Munkaerőpiac 2026-ban.
Havazás, hófúvás, ónos eső: mi vár ránk az utakon? Bartal Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.12. hétfő, 18:00
Mráz Ágoston Sámuel a Nézőpont Intézet vezetője
Závecz Tibor a Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kijev elhagyására szólítottak fel az ukránok, Meloni tárgyalna Putyinnal – Háborús híreink szombaton

Kijev elhagyására szólítottak fel az ukránok, Meloni tárgyalna Putyinnal – Háborús híreink szombaton

Szabályosan ünneplik az oroszok a ma hajnali, Ukrajna elleni kombinált rakétacsapást, az MK.ru vezető anyagként foglalkozik a témával – Jurij Knutov biztonságpolitikai szakértő bevonásával az okozott kár mértékét és az Oresnyik rakéta képességeit taglalják. Felszólította Kijev lakosságát a város polgármestere, Vitalij Klicskó arra, hogy ha módjukban áll, hagyják el a települést – írja az RBK. Azt hiszem, elérkezett az ideje, hogy Európa beszéljen Oroszországgal a háborúról – hangoztatta Giorgia Meloni olasz miniszterelnök év eleji sajtótájékoztatóján pénteken. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Őrült fogyókúrás szokások a múltból: ezeket a bizarr módszereket alkalmazták régen a magyarok

Őrült fogyókúrás szokások a múltból: ezeket a bizarr módszereket alkalmazták régen a magyarok

Hallottál már ezekről a régi fogyókúrás, diétás módszerekről? Nem semmi, mi mindenben hittek régen a magyarok! Te hajlandó lennél valamelyiket kipróbálni?

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran medics describe overwhelmed hospitals as protests enter second week

Iran medics describe overwhelmed hospitals as protests enter second week

There were signs authorities were intensifying their crackdown as protests entered their second week.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 10. 10:17
Százmilliárdos beruházást vár az amerikai olajcégektől Donald Trump
2026. január 10. 09:27
Donald Trump Grönlandról: ha nem megy szépen, akkor majd megy nehezebb módon
×
×
×
×