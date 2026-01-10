Megszórja új műholdakkal az űrt a SpaceX

Az Egyesült Államok Szövetségi Kommunikációs Bizottsága (Federal Communications Commission, FCC) engedélyezte 7500 második generációs Starlink műhold pályára állítását a SpaceX űripari vállalat számára. Az engedéllyel a jóváhagyott Starlink-műholdak száma összesen 15 ezerre emelkedik - közölte a hatóság pénteken.

Az FCC tájékoztatása szerint a döntés lehetővé teszi, hogy a SpaceX öt frekvenciasávban üzemeltessen korszerűsített műholdakat, valamint feloldottak az átfedő lefedettséget és a kapacitásnövelést korlátozó előírásokat is.

A plusz műholdak révén világszerte bővül a műholdas internetszolgáltatás, valamint az Egyesült Államokon kívül is megjelenhetnek a közvetlen mobiltelefonos kapcsolatot (direct-to-cell) biztosító szolgáltatások.

Brendan Carr, az FCC elnöke szerint az engedély "fordulópont a következő generációs szolgáltatások számára", és "példátlan műholdas szélessávú képességek" kiépítését teszi lehetővé.

A most engedélyezett második generációs műholdak felét 2028. december 1-jéig kell felbocsátani és üzembe állítani, a teljes flottát pedig legkésőbb 2031 decemberéig. Emellett a vállalatnak az első generációs, 7 500 darabos Starlink-konstelláció telepítését 2027 november végéig be kell fejeznie.

A Starlink jelenleg körülbelül 9 400 műholddal működik, amivel a világ legnagyobb műholdüzemeltetője.