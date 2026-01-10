Új atomerőmű blokk épül Szlovákiában

Szlovákia jövő héten nukleáris energia területén köt együttműködési megállapodást az Egyesült Államokkal, és amerikai segítséggel tervezi új atomerőművi blokkjának megépítését – jelentette be Robert Fico szlovák miniszterelnök.

Szlovákia jelenleg öt atomreaktort üzemeltet két erőműben, és tavaly óta tárgyal Washingtonnal, valamint az amerikai Westinghouse vállalattal egy nagy kapacitású erőműblokk megépítéséről.

A Portfolio beszámolója szerint Robert Fico szombaton közölte, hogy az új blokk tervezett kapacitása megközelíti az 1200 megawattot, ami meghaladná a jelenleg működő egységek teljesítményét.

A kormányfő szerint az új blokkot az amerikai partnerekkel együttműködésben, teljes egészében állami tulajdonban építenék fel a Jaslovské Bohunice-i atomerőmű területén.

A szlovák kormány októberben hagyta jóvá a kormányközi megállapodást az új blokk építéséről. Fico decemberben arról számolt be, hogy Donald Trump amerikai elnök az idei labdarúgó-világbajnokság idejére hívta meg az Egyesült Államokba a nukleáris megállapodás aláírására.