Analog electricity meter for households.
Nyitókép: Torsten Asmus/Getty Images

Fontos információra hívja fel a hidegben az MVM

Infostart

Az éves szinten járó kedvezményes földgázmennyiség nem vész el, azt legkésőbb az éves elszámolószámlában minden ügyfél esetében elszámolja az MVM - közölte a társaság szombaton Facebook-bejegyzésében.

A tájékoztatás szerint amennyiben az ügyfelek egy adott havi fogyasztási időszakban nem használták fel teljes mértékben a számukra járó kedvezményes mennyiséget, a korábban fel nem használt rész a későbbi elszámolás során jóváírásra kerül. Az MVM hangsúlyozta: ügyfeleik több mint 90 százaléka éves szinten belefér a kedvezményes fogyasztási sávba.

A fogyasztók az mvmnext.hu/foldgaz/rogzitettkedvezmeny oldalon elérhető kalkulátorral kiszámolhatják a rendelkezésre álló kedvezményes mennyiséget - tájékoztattak.

Jelezték: az MVM a magasabb számlák befizetésére részletfizetési lehetőséget is biztosít, amit az ügyfelek telefonon vagy személyesen igényelhetnek és ennek részleteiről automatikusan küldenek tájékoztatót az érintetteknek.

Közölték azt is, hogy decemberben az enyhébb idő miatt a lakossági gázfogyasztás 8 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól. Mint írták, a tartós hidegre tekintettel január 31-ig meghosszabbították az önkéntes kikapcsolási moratóriumot.

Belföld    Fontos információra hívja fel a hidegben az MVM

