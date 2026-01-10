ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 10. szombat
Nyitókép: Pixabay

A munkaadókat nem érdeklik a mostoha körülmények, pedig nagyon tombol az Elli Németországban

Infostart

Több más európai országhoz, köztük Magyarországhoz hasonlóan Németországot sem kíméli a rendkívüli téli időjárás. A szinte szűnni nem akaró havazás, illetve a hófúvás, az ónos eső, a viharos erejű szél a közúti, az országúti, illetve a vasúti közlekedésben hatalmas fennakadásokat és számos balesetet okozott. Ám mindemellett most az „ingázási kockázat” borzolja a németországi dolgozók kedélyeit.

Ami az elkövetkező napokat illeti, az előrejelzések szerint a hétvége semmi jóval nem kecsegtet. A tartományok közül egyedül Berlinben és Brandenburgban jobbak a kilátások. A Német Meteorológiai Szolgálat sorra újabb és újabb figyelmeztetéseket adott, illetve ad ki.

A busz- és a vasúti közlekedést több helyütt, elsősorban Észak-Németországban ideiglenesen felfüggesztették, a lakosságot pedig felszólították arra, hogy lehetőség szerint csak a szükséges esetekben hagyják el otthonaikat, mert

az „Elli” névre keresztelt, viharciklonként is említett vihar számos területen további megpróbáltatásokkal fenyeget.

A híradások szerint több helyütt részben bezártak az iskolák is. Az önálló tartománynak számító Hamburgban, továbbá Alsó-Szászországban, Brémában és Schleswig-Holsteinben törölték azokat az órákat, amelyek nem igényelnek személyes jelenlétet. Az pedig már „természetesnek” számít, hogy az illetékes hatóságok, illetve a különböző téli, valamint a mentőszolgálatok továbbra is állandó készültségben maradnak.

A munkavállalóknak azonban az ítéletidő ellenére a szigorú szabályok, illetve a munkaadók nem kegyelmeznek. Az ARD közszolgálati médium által ismertetett alapelv szerint a dolgozóknak a megszabott időben kell munkába érkezniük,

nekik kell viselniük az úgynevezett „ingázási kockázatot”. Ez magában foglalja azt is, hogy korábban kell elhagyniuk otthonaikat, ha a havazás ezt szükségessé teszi.

A munkavállalóknak ilyen esetekben nincs törvényes joguk otthonról dolgozni. Erre csak egyedi esetekben van mód, amennyiben a munkaszerződés, illetve a kollektív szerződés ezt lehetővé teszi.

  • Azok az alkalmazottak, akik az időjárási viszontagságok miatt késve ékeznek munkahelyükre, „negatív óákat” halmoznak fel. Általában nem kell ezeket az órákat bepótolni, de fizetést sem kapnak azokért.
  • Eltérő a helyzet akkor, ha az adott vállalat rugalmas munkaidős rendszert alkalmaz. Ebben az esetben a munkavállalóknak be kell pótolniuk az említett „negatív órákat”, fizetésük azonban nem csorbul.

Ami pedig az iskolákat illeti, a szabályozás tartományonként különböző. Egyes helyeken a szülők különösen rossz időben otthon tarthatják gyermekeiket, vagy akár abban az esetben is, ha az iskolába menet közben őket fenyegető veszélytől tartanak. Ezt igazolt hiányzásnak tekintik, de a szülőknek reggel értesíteniük kell az iskolát.

A mostani szélsőséges időjárás esetén az illetékes hatóságok felfüggeszthetik a személyes jelenlétet igénylő órákat, a gyermekeknek ilyenkor otthon kell maradniuk. Az önálló tartománynak számító Hamburgban ugyanakkor a hatodik osztályig sürgősségi gyermekfelügyelelet biztosítanak, egyes esetekben pedig távoktatás zajlik.

Szigorú szabályok vonatkoznak arra is, hogy kinek a feladata a hó eltakarítása, illetve a homokszórás. Mindez

elsősorban az önkormányzatok felelőssége, ugyanakkor gyakran helyi rendeletekkel ezt az adott ingatlan tulajdonosaira hárítják át. Ez azt jelenti, hogy mindenki felelős a saját járdaszakaszáért.

Van ugyanakkor szabály erre is: a járda megtisztításával ugyanis elegendő helyet kell biztosítani két ember egymás melletti haladásához. Ez legalább 1 métert, ideális esetben 1,50 métert jelent.

