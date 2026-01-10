A munkaadókat nem érdeklik a mostoha körülmények, pedig nagyon tombol az Elli Németországban

Ami az elkövetkező napokat illeti, az előrejelzések szerint a hétvége semmi jóval nem kecsegtet. A tartományok közül egyedül Berlinben és Brandenburgban jobbak a kilátások. A Német Meteorológiai Szolgálat sorra újabb és újabb figyelmeztetéseket adott, illetve ad ki.

A busz- és a vasúti közlekedést több helyütt, elsősorban Észak-Németországban ideiglenesen felfüggesztették, a lakosságot pedig felszólították arra, hogy lehetőség szerint csak a szükséges esetekben hagyják el otthonaikat, mert

az „Elli” névre keresztelt, viharciklonként is említett vihar számos területen további megpróbáltatásokkal fenyeget.

A híradások szerint több helyütt részben bezártak az iskolák is. Az önálló tartománynak számító Hamburgban, továbbá Alsó-Szászországban, Brémában és Schleswig-Holsteinben törölték azokat az órákat, amelyek nem igényelnek személyes jelenlétet. Az pedig már „természetesnek” számít, hogy az illetékes hatóságok, illetve a különböző téli, valamint a mentőszolgálatok továbbra is állandó készültségben maradnak.

A munkavállalóknak azonban az ítéletidő ellenére a szigorú szabályok, illetve a munkaadók nem kegyelmeznek. Az ARD közszolgálati médium által ismertetett alapelv szerint a dolgozóknak a megszabott időben kell munkába érkezniük,

nekik kell viselniük az úgynevezett „ingázási kockázatot”. Ez magában foglalja azt is, hogy korábban kell elhagyniuk otthonaikat, ha a havazás ezt szükségessé teszi.

A munkavállalóknak ilyen esetekben nincs törvényes joguk otthonról dolgozni. Erre csak egyedi esetekben van mód, amennyiben a munkaszerződés, illetve a kollektív szerződés ezt lehetővé teszi.

Azok az alkalmazottak, akik az időjárási viszontagságok miatt késve ékeznek munkahelyükre, „negatív óákat” halmoznak fel. Általában nem kell ezeket az órákat bepótolni, de fizetést sem kapnak azokért.

Eltérő a helyzet akkor, ha az adott vállalat rugalmas munkaidős rendszert alkalmaz. Ebben az esetben a munkavállalóknak be kell pótolniuk az említett „negatív órákat”, fizetésük azonban nem csorbul.

Ami pedig az iskolákat illeti, a szabályozás tartományonként különböző. Egyes helyeken a szülők különösen rossz időben otthon tarthatják gyermekeiket, vagy akár abban az esetben is, ha az iskolába menet közben őket fenyegető veszélytől tartanak. Ezt igazolt hiányzásnak tekintik, de a szülőknek reggel értesíteniük kell az iskolát.

A mostani szélsőséges időjárás esetén az illetékes hatóságok felfüggeszthetik a személyes jelenlétet igénylő órákat, a gyermekeknek ilyenkor otthon kell maradniuk. Az önálló tartománynak számító Hamburgban ugyanakkor a hatodik osztályig sürgősségi gyermekfelügyelelet biztosítanak, egyes esetekben pedig távoktatás zajlik.

Szigorú szabályok vonatkoznak arra is, hogy kinek a feladata a hó eltakarítása, illetve a homokszórás. Mindez

elsősorban az önkormányzatok felelőssége, ugyanakkor gyakran helyi rendeletekkel ezt az adott ingatlan tulajdonosaira hárítják át. Ez azt jelenti, hogy mindenki felelős a saját járdaszakaszáért.

Van ugyanakkor szabály erre is: a járda megtisztításával ugyanis elegendő helyet kell biztosítani két ember egymás melletti haladásához. Ez legalább 1 métert, ideális esetben 1,50 métert jelent.