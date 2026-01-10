ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2026. január 10. szombat
Under arrest, a mans hands with clenched fists are handcuffed behind him. Black background with copy space.
Nyitókép: Jub Rubjob/Getty Images

Meghosszabbították a Szőlő utcai ügy négy gyanusítottjának letartóztatását

Infostart

Április közepéig letartóztatásban marad marad Kovács-Buna Károly, a Szőlő utcai javítóintézet korábbi megbízott igazgatója és az a két volt rendész, valamint pszichológusnő, akiket azzal gyanúsítanak, hogy gyerekeket bántalmaztak az intézményben – tudta meg a 24.hu.

Kovács Katalin, a Központi Nyomozó Főügyészség szóvivője a lapnak azt mondta hogy a bíróság az ügyészi indítvánnyal egyezően április 11-ig, illetve április 12-ig meghosszabbította három férfinak és egy nőnek a letartóztatását.

Mind a négyüket közfeladatot ellátó személy eljárásában elkövetett bántalmazással, illetve részben kiskorú veszélyeztetésével, valamint könnyű testi sértéssel gyanúsítják. Kovács-Buna ezen felül akadályozta az intézet korábbi vezetőjének, Juhász Péter Pálnak a felelősségre vonását is, ezért neki minősített bűnpártolás miatt is felelnie kell.

A lap felidézi, hogy Kovács-Buna volt az, aki feleltetés közben beleverte egy fiú fejét a padba, majd kirángatta onnan, és rá is taposott a földön fekvő fiatalra. Az évekkel ezelőtt történt esetről Juhász Péter youtuber tett közzé egy egy videót. A másik két férfi pedig az a két volt rendész, akik ablakkilinccsel verték a növendékek fejét a gyanúsítás szerint. A negyedik terhelt pedig a több fiatal bántalmazásával is meggyanúsított pszichológusnő.

letartóztatás

hosszabbítás

szőlő utca

2026. január 10. 15:54
Orbán Viktor a Fidesz-kongresszuson: 20 év kormányzás után is kész vagyok a feladatra
2026. január 10. 15:39
Feltámad a szél, hófúvásra adtak ki figyelmeztést
