Meghosszabbították a Szőlő utcai ügy négy gyanusítottjának letartóztatását

Kovács Katalin, a Központi Nyomozó Főügyészség szóvivője a lapnak azt mondta hogy a bíróság az ügyészi indítvánnyal egyezően április 11-ig, illetve április 12-ig meghosszabbította három férfinak és egy nőnek a letartóztatását.

Mind a négyüket közfeladatot ellátó személy eljárásában elkövetett bántalmazással, illetve részben kiskorú veszélyeztetésével, valamint könnyű testi sértéssel gyanúsítják. Kovács-Buna ezen felül akadályozta az intézet korábbi vezetőjének, Juhász Péter Pálnak a felelősségre vonását is, ezért neki minősített bűnpártolás miatt is felelnie kell.

A lap felidézi, hogy Kovács-Buna volt az, aki feleltetés közben beleverte egy fiú fejét a padba, majd kirángatta onnan, és rá is taposott a földön fekvő fiatalra. Az évekkel ezelőtt történt esetről Juhász Péter youtuber tett közzé egy egy videót. A másik két férfi pedig az a két volt rendész, akik ablakkilinccsel verték a növendékek fejét a gyanúsítás szerint. A negyedik terhelt pedig a több fiatal bántalmazásával is meggyanúsított pszichológusnő.