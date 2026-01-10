ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 10. szombat
MINNEAPOLIS, MINNESOTA - JANUARY 07: An onlooker holds a sign that reads Shame as members of law enforcement work the scene following a suspected shooting by an ICE agent during federal law enforcement operations on January 07, 2026 in Minneapolis, Minnesota. According to federal officials, the agent, âfearing for his lifeâ killed a woman during a confrontation in south Minneapolis. (Photo by Stephen Maturen/Getty Images)
Nyitókép: Stephen Maturen

Minneapolisban többeket letartóztattak a bevándorlási hatóság elleni tüntetésen

Infostart / MTI

Helyszíni beszámolók szerint a tüntetők behatoltak egy rendezvényterembe is, amelynek berendezését megrongálták, és a bevándorlási hatóság (ICE) elleni feliratokat festettek tárgyakra.

Minneapolisban a rendőrök többeket letartóztattak, miután tüntetők péntek éjszaka megpróbáltak behatolni egy szállodába, amelyről azt gondolták, hogy ott szövetségi bevándorlási tiszteket szállásoltak el - közölték szombaton a nagyváros hatóságai.

Minneapolis belvárosában a bevándorlási hatóság jelenléte miatti tiltakozást a rendőrség péntek éjszaka törvénytelennek nyilvánította, mert elvesztette békés jellegét, és tüntetők vagyontárgyakat rongáltak meg. Több száz tiltakozó egy belvárosi szálloda előtt kürtökkel és hangosbemondókkal zajt keltve próbálta megzavarni az ott megszálló rendvédelmi tisztek pihenését.

A közlemények szerint Minneapolisban több mint 20 embert állítottak elő.

Jacob Frey, Minneapolis demokrata párti polgármestere arra kérte a tüntetőket, hogy minden esetben őrizzék meg a demonstrációk békés jellegét, mert - mint mondta - a törvényellenes cselekedetek csak érveket adnak Donald Trump elnöke kezébe. "Donald Trump kaotikus intézkedéseire mi ne kaotikusan reagáljunk, mert beleesünk az általa állított csapdába!" - mondta sajtóértekezletén.

A nagyvárosban szerdán váltak hevessé a tiltakozások a Trump-kormány bevándorláspolitikája miatt, miután egy tüntetésen a bevándorlási rendészet egy tisztje halálosan megsebesített egy nőt, aki autójával a hatósági emberek felé hajtott, megtagadva az utasítást, hogy szálljon ki a gépkocsiból.

Az amerikai belbiztonsági minisztérium alá tartozó bevándorlási hatóság az év elején megsokszorozta intézkedéseit, több ezer ügynököt és nyomozót vezényelt Minnesota államba, ahol fény derült egy jelentős, több millió dolláros költségvetési kárt okozó csalássorozatra a szomáliai bevándorlóközösséggel kapcsolatban.

A bevándorlási hatóság elleni tüntetések szombaton is folytatódtak Minneapolisban, és ezeken részt vett több demokrata párti kongresszusi képviselő is, akik követelték, hogy beléphessenek a bevándorlási hatósághoz tartozó szövetségi épületbe, amelyben őrizetbe vett illegális bevándorlókat tartanak fogva. Baloldali csoportok és polgárjogi szervezetek megmozdulást tartottak New Yorkban is az illegális bevándorlók elleni hatósági intézkedéssorozat miatti tiltakozásul, valamint tüntetést hirdettek meg Los Angelesbe, Chicagóba és az Egyesült Államok több más városába.

Az Oregon állambeli Portlandben már összesen 80 ember került őrizetbe csütörtök óta, miután ott szintén egy lőfegyveres incidens miatt feszültté vált a helyzet a bevándorlási hatóság emberei és baloldali aktivista csoportok között. Pénteken éjszaka egy rendőrt érő erőszakos cselekmény miatt vettek őrizetbe egy tüntetőt.

Portlandben csütörtökön a bevándorlási rendészet egyik ügynöke megsebesített két embert, aki autóval megpróbálta elsodorni őt. A belbiztonsági minisztérium pénteki közleménye szerint a két illető illegálisan tartózkodott az Egyesült Államokban és a Tren de Aragua nevű venezuelai bűnszervezethez tartozott. Pénteken Portland rendőrsége is elismerte, hogy a két megsebesített embernek köze volt a venezuelai bűnbandához.

