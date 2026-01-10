Visszacsaptak az ukránok, százezrek maradtak áram és fűtés nélkül Oroszországban

Ukrajna rakétacsapása miatt mintegy 600 ezer ember maradt áram, fűtés és víz nélkül az Ukrajnával határos oroszországi Belgorod régióban.

Vjacseszlav Gladkov, a Belgorod régió kormányzója szombaton a Telegramon közölte, hogy

az ukrán rakétatámadás súlyos károkat okozott az energetikai és közműhálózatban, ezért mintegy 600 ezer lakos ellátása szünetel.

A kormányzó beszámolója szerint megkezdték a helyreállítási munkálatokat, de a helyzetet rendkívül nehéznek nevezte, és arra figyelmeztetett, hogy az ellátás teljes visszaállítása időbe telhet.

A Reuters által Belgorod városában készített felvételeken sötétbe borult utcák láthatók, ahol az utcai lámpák nem működnek, a helyiek pedig zseblámpákra és az autók fényszóróira támaszkodva közlekednek.

A régió Ukrajna Harkiv megyéjével határos, háború előtti lakossága mintegy 1,5 millió fő volt. A térséget azóta érik rendszeres támadások ukrán részről, hogy Oroszország 2022 februárjában megindította az inváziót.