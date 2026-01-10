ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 10. szombat
Lakóház romjai alatt rekedt áldozatokat keresnek tûzoltók és mentõk a nyugat-ukrajnai Ternopilban 2025. november 20-án, egy elõzõ napi orosz rakéta- és dróntámadás után. Ukrán források szerint 25 ember, köztük három ember életét vesztette, 73 megsebesült, több mint húsz személyt eltûntként tartanak nyilván.
Nyitókép: MTI/EPA/Makszim Maruszenko

Visszacsaptak az ukránok, százezrek maradtak áram és fűtés nélkül Oroszországban

Infostart

Pénteken Kijev energetikai infrastruktúráját pénteken érte súlyos támadás. Ma megérkezett a válasz.

Ukrajna rakétacsapása miatt mintegy 600 ezer ember maradt áram, fűtés és víz nélkül az Ukrajnával határos oroszországi Belgorod régióban.

Vjacseszlav Gladkov, a Belgorod régió kormányzója szombaton a Telegramon közölte, hogy

az ukrán rakétatámadás súlyos károkat okozott az energetikai és közműhálózatban, ezért mintegy 600 ezer lakos ellátása szünetel.

A kormányzó beszámolója szerint megkezdték a helyreállítási munkálatokat, de a helyzetet rendkívül nehéznek nevezte, és arra figyelmeztetett, hogy az ellátás teljes visszaállítása időbe telhet.

A Reuters által Belgorod városában készített felvételeken sötétbe borult utcák láthatók, ahol az utcai lámpák nem működnek, a helyiek pedig zseblámpákra és az autók fényszóróira támaszkodva közlekednek.

A régió Ukrajna Harkiv megyéjével határos, háború előtti lakossága mintegy 1,5 millió fő volt. A térséget azóta érik rendszeres támadások ukrán részről, hogy Oroszország 2022 februárjában megindította az inváziót.

