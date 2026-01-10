ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.83
usd:
331.62
bux:
116510.12
2026. január 10. szombat Melánia
24 óra Ukrajna Venezuela
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Home concept, Home savings, Selling home,Money and house, Business and finance concept, Concept For Tax, concept
Nyitókép: Getty Images/sakchai vongsasiripat

Erre sok tudatos vásárló nem gondol, mielőtt ingatlant vesz

Infostart / InfoRádió - Sipos Ildikó

Kellemetlen meglepetések érhetik azokat, akik nem elég körültekintően közelítik meg az adásvétel folyamatát – erről beszélt Garam Dániel, a money.hu hitelszakértője az InfoRádióban.

Akár a teljes foglalót is elveszíthetik azok a vevők, akik a kiszemelt ingatlan állapotát, jogi rendezettségét vagy biztosíthatóságát csak a szerződéskötés után ellenőrzik. A money.hu szakértői ezért azt tanácsolják, hogy az ingatlan műszaki állapotát, és a nyilvántartásban szereplő hivatalos információkat vizsgáltassák meg előzetesen a megfelelő szakemberrel a hiteligénylés előtt – mondta az InfoRádióban a money.hu hitelszakértője, Garam Dániel.

A bankok két fő területet szoktak vizsgálni egy jelzáloghitel engedélyezésekor, egyrészt az adósok jövedelmi viszonyait, jövedelmi terhelhetőségüket, másrészt pedig magát az ingatlant. Ezzel kapcsolatban a bank értékbecslést is végez, hogy megfelel-e a jogszabály által előírt feltételeknek az ingatlan. Emellett azt is vizsgálják, hogy a „lakhatási feltételeket” teljesíti-e az ingatlan – magyarázta Garam Dániel.

A témával kapcsolatban inkább házaknál szokott előfordulni, hogy probléma van a hitelfelvétellel, társasházi lakásoknál ez ritka jelenség. A házaknál ugyanis nem ritka hiba, hogy a feltüntetett térképmásolat nem egyezik a valóságban megépített ingatlannal, mert utólag hozzáépítettek, vagy elbontottak belőle. Az is felmerülhet, hogy az ingatlan műszaki állapota nem megfelelő. Az utóbbi alatt olyan esetek értendőek, mint például az utólagos, a földhivatali nyilvántartásokban nem szereplő garázshozzáépítések, tetőtérbeépítések. Ilyenkor ez az ingatlan jogilag rendezetlennek számít, és ez nagymértékben befolyásolja a hitel felvehető összegét – emelte ki Garam Dániel.

Egy olyan hozzáépített szobát, ami nincs bejelentve, az értékbecslő nem tud figyelembe venni. A hitelszakértő azt is kiemelte, hogy mondhatja azt az eladó, hogy egy ingatlan 90 millió forintot ér, hiszen a házhoz tartozik egy garázs is, de ha nem bejelentett építkezés keretében került oda a garázs, a földhivatali nyilvántartásban nem szerepel, akkor nem számol az értékbecslő annak értékével.

Ebben az esetben lehet, hogy a 90 milliót érő ingatlan az értékbecslő szerint csak 75 millió forintot fog érni

– világított rá Garam Dániel.

Találkoztak már olyan ingatlannal is, ahol „nagyon szép” felújítást végeztek, szintén nem jelentették be a garázst, viszont a ház teljes műszaki felszereltségét kihelyezték a garázsba. A kazán és a melegvizet gyártó berendezés így egy olyan helyiségben volt, amely a földhivatal szerint nem létezett. A ház lakhatósága szempontjából az értékbecslő nem tudta figyelembe venni ezeket a gépeket.

Az ingatlan falazatával kapcsolatos kérdésekben a hitelszakértő elmondta: a vályogházak, vegyes falazatú ingatlanok szerkezetét a téglaépítésű ingatlanokhoz képest „gyengébb minőségben értékelik”. Egy vályogháznál a ház melletti szigetelés, vagy a vízszigetelés, vízzáró részeknek a hiánya is okozhat értékcsökkenést egy bírálat során. Ugyanakkor alapvető szerkezeti megkötése nincsen az ingatlannak, műszakilag kell megfelelő minőséget képviseljen.

Ha olyan mértékű műszaki probléma van a házzal, az értékbecslő akár 0 forintos értéket is kihozhat a házra, mint például a garázsba helyezett kazánnal rendelkező ház esetében. Szintén

előfordult, hogy egy vályogház kapott 0 forintos értéket amiatt, mert a vízszigetelés nem volt megfelelő, nem volt lebetonozva.

Az is előfordul természetesen, hogy a ház szimplán csak kevesebb értéket kap – ismertette Garam Dániel.

„Egyik sem jó”, de mindegyiket meg lehet előzni egy elő-értékbecsléssel, ami mindegyik banknál elérhető, és még az adásvételi szerződés előtt ki tudnak derülni a problémák. Ennek a költsége 50-80 ezer forint, ami még mindig alacsonyabb költség annál, mint ha egy foglalót elveszítene valaki – magyarázta a hitelszakértő.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Gazdaság    Erre sok tudatos vásárló nem gondol, mielőtt ingatlant vesz

ingatlan

lakásvásárlás

money.hu

értékbecslés

garam dániel

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK
LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Áram már mindenhol van, víz három helyen nincs - ülésezett az Operatív Törzs

Áram már mindenhol van, víz három helyen nincs - ülésezett az Operatív Törzs

Még mindig sok dolga van a mentőknek, és a szociális ellátó rendszerben dolgozóknak. Sok iskolában van tanítási szünet, 29-ben pedig online oktatás.
 

Figyelmeztet a MÁV: ez vár arra, aki vonatra, buszra ül

BKK: a kirándulók autó helyett busszal menjenek a Normafához!

Bartal Tamás: itt az ónos eső, vigyázni kell, a só se nagyon segít

Sorra fagynak be a tavak, de...

Rászervez a hidegre a MOHU is

VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Trendfigyelő - Az Inforádió gazdasági magazinja. Munkaerőpiac 2026-ban.
Havazás, hófúvás, ónos eső: mi vár ránk az utakon? Bartal Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.12. hétfő, 18:00
Mráz Ágoston Sámuel a Nézőpont Intézet vezetője
Závecz Tibor a Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Lassul a kínai autópiac, három éve nem történt ilyen

Lassul a kínai autópiac, három éve nem történt ilyen

Kínában három éve a legkisebb ütemben, 3,9 százalékkal, 23,7 millió darabra nőtt a személygépkocsik kiskereskedelmi eladása tavaly. Egy évvel korábban, 2024-ben az éves növekedés 5,3 százalék volt - közölte a Kínai Személygépkocsi Szövetség (CPCA).

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Elszólta magát Donald Trump unokája? Sejtelmes választ adott azzal kapcsolatban, hogy Trump harmadszorra is elnök lenne-e

Elszólta magát Donald Trump unokája? Sejtelmes választ adott azzal kapcsolatban, hogy Trump harmadszorra is elnök lenne-e

Bár családi kötelékei egyértelműek, Kai hangsúlyozta politikai semlegességét.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran medics describe overwhelmed hospitals as protests continue

Iran medics describe overwhelmed hospitals as protests continue

There were signs authorities were intensifying their crackdown as protests continued.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 10. 12:55
Valami nagyon megváltozott a magyar vállalatoknál
2026. január 10. 12:00
Utoljára a Covid idején volt ekkora havi államháztartási hiányunk
×
×
×
×