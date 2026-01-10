Erre sok tudatos vásárló nem gondol, mielőtt ingatlant vesz

Akár a teljes foglalót is elveszíthetik azok a vevők, akik a kiszemelt ingatlan állapotát, jogi rendezettségét vagy biztosíthatóságát csak a szerződéskötés után ellenőrzik. A money.hu szakértői ezért azt tanácsolják, hogy az ingatlan műszaki állapotát, és a nyilvántartásban szereplő hivatalos információkat vizsgáltassák meg előzetesen a megfelelő szakemberrel a hiteligénylés előtt – mondta az InfoRádióban a money.hu hitelszakértője, Garam Dániel.

A bankok két fő területet szoktak vizsgálni egy jelzáloghitel engedélyezésekor, egyrészt az adósok jövedelmi viszonyait, jövedelmi terhelhetőségüket, másrészt pedig magát az ingatlant. Ezzel kapcsolatban a bank értékbecslést is végez, hogy megfelel-e a jogszabály által előírt feltételeknek az ingatlan. Emellett azt is vizsgálják, hogy a „lakhatási feltételeket” teljesíti-e az ingatlan – magyarázta Garam Dániel.

A témával kapcsolatban inkább házaknál szokott előfordulni, hogy probléma van a hitelfelvétellel, társasházi lakásoknál ez ritka jelenség. A házaknál ugyanis nem ritka hiba, hogy a feltüntetett térképmásolat nem egyezik a valóságban megépített ingatlannal, mert utólag hozzáépítettek, vagy elbontottak belőle. Az is felmerülhet, hogy az ingatlan műszaki állapota nem megfelelő. Az utóbbi alatt olyan esetek értendőek, mint például az utólagos, a földhivatali nyilvántartásokban nem szereplő garázshozzáépítések, tetőtérbeépítések. Ilyenkor ez az ingatlan jogilag rendezetlennek számít, és ez nagymértékben befolyásolja a hitel felvehető összegét – emelte ki Garam Dániel.

Egy olyan hozzáépített szobát, ami nincs bejelentve, az értékbecslő nem tud figyelembe venni. A hitelszakértő azt is kiemelte, hogy mondhatja azt az eladó, hogy egy ingatlan 90 millió forintot ér, hiszen a házhoz tartozik egy garázs is, de ha nem bejelentett építkezés keretében került oda a garázs, a földhivatali nyilvántartásban nem szerepel, akkor nem számol az értékbecslő annak értékével.

Ebben az esetben lehet, hogy a 90 milliót érő ingatlan az értékbecslő szerint csak 75 millió forintot fog érni

– világított rá Garam Dániel.

Találkoztak már olyan ingatlannal is, ahol „nagyon szép” felújítást végeztek, szintén nem jelentették be a garázst, viszont a ház teljes műszaki felszereltségét kihelyezték a garázsba. A kazán és a melegvizet gyártó berendezés így egy olyan helyiségben volt, amely a földhivatal szerint nem létezett. A ház lakhatósága szempontjából az értékbecslő nem tudta figyelembe venni ezeket a gépeket.

Az ingatlan falazatával kapcsolatos kérdésekben a hitelszakértő elmondta: a vályogházak, vegyes falazatú ingatlanok szerkezetét a téglaépítésű ingatlanokhoz képest „gyengébb minőségben értékelik”. Egy vályogháznál a ház melletti szigetelés, vagy a vízszigetelés, vízzáró részeknek a hiánya is okozhat értékcsökkenést egy bírálat során. Ugyanakkor alapvető szerkezeti megkötése nincsen az ingatlannak, műszakilag kell megfelelő minőséget képviseljen.

Ha olyan mértékű műszaki probléma van a házzal, az értékbecslő akár 0 forintos értéket is kihozhat a házra, mint például a garázsba helyezett kazánnal rendelkező ház esetében. Szintén

előfordult, hogy egy vályogház kapott 0 forintos értéket amiatt, mert a vízszigetelés nem volt megfelelő, nem volt lebetonozva.

Az is előfordul természetesen, hogy a ház szimplán csak kevesebb értéket kap – ismertette Garam Dániel.

„Egyik sem jó”, de mindegyiket meg lehet előzni egy elő-értékbecsléssel, ami mindegyik banknál elérhető, és még az adásvételi szerződés előtt ki tudnak derülni a problémák. Ennek a költsége 50-80 ezer forint, ami még mindig alacsonyabb költség annál, mint ha egy foglalót elveszítene valaki – magyarázta a hitelszakértő.