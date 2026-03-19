Nyolcvanezer kötettel támogatja a könyvtárakat a Széchényi Ferenc Könyvprogram

A Széchényi Ferenc Könyvprogram (SZFKP) keretében a Libri–Bookline Zrt. összesen nyolcvanezer kötetnyi friss kiadású könyvadománnyal támogatja az Országos Széchényi Könyvtáron (OSZK) keresztül a Kárpát-medencei magyar könyvtárakat, amelyek hétfőtől regisztrálhatnak a programra.

Az adomány öt kiadó 349 könyvcímét foglalja magába 320 millió forint értékben – mondta el Rózsa Dávid, az OSZK főigazgatója, a könyvprogramot bemutató hétfői sajtótájékoztatón, Budapesten. Az igazgató kiemelte:

a programban több szervezet és intézmény vesz részt, ami „szép példája a civil szervezetek, az állami intézmények és a piaci cégek együttműködésének”.

Rózsa Dávid elmondta, hogy a program lebonyolításában részt vesz a Corvina Alapítvány, az OSZK és a Nemzetstratégiai Kutatóintézet, a kötetek határon túli könyvtárakhoz történő kiszállításában pedig a regionális könyvtárak kollégiuma nyújt további segítséget.

Kiemelte: a programra hétfőtől már regisztrálhatnak a könyvtárak és november 30-ig három ütemben, március és május között teszik közzé a kínálatot, amelyek közül a könyvek ingyenesen igényelhetők a rendelkezésre álló készlet függvényében. A három kör zárását követően egy úgynevezett maradéklista is elérhető lesz, amelyről a könyvtárak az utolsó példányokat is megrendelhetik.

Az OSZK egy kifejezetten a program számára kialakított, könnyen kezelhető online rendelési felületen teszi elérhetővé a köteteket. A felület működése a nagy magyarországi könyvkereskedelmi webáruházak mintáját követi, így egyszerű, gyors és áttekinthető módot biztosít az intézmények számára a kiválasztásra és megrendelésre.

Magyarország stratégiai céljai közé tartozik, hogy az ország a 2030-as évekre bekerüljön Európa öt legtöbbet olvasó nemzete közé

– hangsúlyozta Vincze Máté, közgyűjteményekért és kulturális fejlesztésekért felelős helyettes államtitkár. Hozzátette: a kormányzat ennek a célnak rendel alá minden intézkedést a könyvtárak szervezésben és az olvasás népszerűsítésében.

Felidézte, hogy ezt a célt szem előtt tartva indították el többek között a Könyvtári Kihívás programot és a Könyvtári Minőségi díjak rendszerét is, amelyek azokat a könyvtárakat és olvasásnépszerűsítési kezdeményezéseket ismerik el, amelyek innovatív módon tudják megszólítani az olvasókat. Kiemelte, hogy a piaci szereplőknek és a közszereplőknek egyaránt felelősségük van abban, hogy harcoljanak olyan célokért, amelyek ösztönzik az olvasást és a minőségi kultúrafogyasztást. Ezt a célt szolgálja többek között az újraindított Márai program mellett most már a Széchényi Ferenc Könyvprogram is, amelyek

együttesen több mint ötszázmillió forintos kerettel segítik a magyarországi és határon túli magyar könyvtárakat könyvállományuk fejlesztésében.

Köbli Gyula, a Libri-Bookline Zrt. vezérigazgatója úgy fogalmazott: bizonyított tény, hogy már napi pár perc olvasás is csökkenti a stresszszintet, a szépirodalom olvasása pedig segít a jó döntéshozatalban, fejleszti az empatikus készségeket, miközben a közös olvasás, a történetek megosztása, a könyvekről való beszélgetés képes a közösségeket is összekapcsolni. Mint mondta, az olvasásélmények egyre inkább a képernyőkön keresztül jutnak el az emberekhez, ez a fajta olvasás azonban nem adja meg az elmélyült olvasás élményét, amelyre nagy szükség lenne a mentális egészség megőrzéséhez.

Kiemelte, hogy különösen fontos az olvasás népszerűsítése kisgyerekkorban, ezért a cégcsoport tavaly számos új együttműködést kezdeményezett egyebek mellett óvodákkal, iskolákkal és kulturális szereplőkkel is, valamint ezt a célt támogatja a Széchényi Ferenc Könyvprogram keretében tett felajánlásuk is.

A Széchényi Ferenc Könyvprogram keretében rendelkezésre bocsátott könyvállomány változatos, több korosztály, valamint sokféle érdeklődési kör számára kínál olvasmányokat.

A magyar klasszikusok, mint Arany János, Márai Sándor, Faludy György, Örkény István, Nemes Nagy Ágnes, Hajnóczy Péter, Térey János, vagy a világirodalom kiemelt szerzői, mint Jorge Semprún, Robert Merle, Kurt Vonnegut, José Saramago, Mario Vargas Llosa, Margaret Atwood mellett az egyházi írók, például Ferenc pápa vagy Böjte Csaba fontos művei is megtalálhatók a listán. Gazdag a gyerek- és ifjúsági könyvek választéka is, a világ iránt érdeklődő olvasók számára számos ismeretterjesztő mű elérhető a történelem, néprajz, társadalomtudomány és politikatörténet köteteitől egészen a gasztronómiai és életmódbeli kiadványokig, így a program a közművelődési, iskolai és helyismereti gyűjtemények számára is értékes állománygyarapítási lehetőséget kínál – részletezi a program ismertetője.