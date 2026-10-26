Hajnalig tartott az óriási népünnepély Szerbiában, miután megbukott Aleksandar Vucic a választásokon – videók

Aleksandar Vucic korábbi szerb köztársasági elnök, az Egyesült Szerbia listavezetője elismerte vereségét a szerbiai előre hozott parlamenti választáson Belgrádban vasárnap este, ami után óriási népünnepély tört ki Belgrád és Szerbia városainak utcáin.

Utcai felvonulásokkal, énekléssel, tűzijátékkal és autódudálással ünnepelték Szerbia több városában vasárnap éjjel az ellenzéki Egyetemista Lista győzelmét az előre hozott parlamenti választáson. Az Európai Unió vezetői pedig gratuláltak a győzteseknek.

A bizottság 5 óra 25 perces kimutatása szerint a 8392 szavazóhelyiség közül 7681 eredményét dolgozták fel, ami 91,53 százalékos feldolgozottságot jelentett. A feldolgozott szavazóhelyiségek adatai alapján a részvételi arány 68,61 százalékos volt.

A Köztársasági Választási Bizottság (RIK) hétfő hajnali részleges eredményei szerint

az Egyetemista Lista – Az egyetemisták győznek elnevezésű tömörülés 1 976 861 szavazattal, 51,64 százalékkal vezetett.

Az Aleksandar Vucic – Egyesült Szerbia lista 1 527 150 voksot, 39,90 százalékot szerzett.

Az eddigi kisebbik kormánypárt, az Ivica Dacic vezette Szerbiai Szocialista Párt 85 867 szavazattal 2,24 százalékon állt, a háromszázalékos parlamenti küszöb alatt.

A Vajdasági Magyar Szövetségre (VMSZ) az eddigi feldolgozottság alapján 34 211-en voksoltak, ami 0,89 százalékot jelent.

A nemzeti kisebbségi listákra, így a VMSZ-re sem vonatkozik a háromszázalékos küszöb, ezek ennél alacsonyabb eredménnyel is részt vehetnek a mandátumok elosztásában.

Aleksandar Vucic a rétegzett mintavételen alapuló előzetes adatokra hivatkozva közölte: az Egyetemista Lista - Az egyetemisták győznek elnevezésű lista 135-140, míg az általa vezetett politikai tömörülés mintegy 105 mandátumot szerezhetett a 250 tagú szerb parlamentben.

Tájékoztatása szerint az Egyetemista Lista nagyjából 2,2 millió, az Egyesült Szerbia pedig körülbelül 1,72 millió szavazatot kapott. Az előzetes számítások alapján más országos lista nem jutott be a törvényhozásba, a nemzeti kisebbségek képviseletében azonban a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) 3, míg az albán kisebbség és a bosnyák Demokratikus Akciópárt (SDA) 1-1 mandátumot szerezhetett. Hangsúlyozta, hogy ezek az adatok még nem véglegesek.

A korábbi államfő gratulált a győzteseknek, ugyanakkor kijelentette, hogy az egyetemista mozgalom külföldi támogatással jutott hatalomra.

Véleménye szerint a választás az elmúlt két év tiltakozási megmozdulásainak és az általa forradalomnak nevezett politikai folyamatnak a megerősítése volt. A történtek mögött egyes európai országok és az amerikai politikai intézményrendszer bizonyos köreinek beavatkozását vélte felfedezni.

Közölte: politikai közössége nem kívánja bírósági eljárásokkal, választási kifogásokkal vagy fellebbezésekkel megkérdőjelezni az eredményt. Azt mondta, nyilatkozatát a választási eredmény elismerésének lehet tekinteni.

Kijelentette, hogy politikai szövetségesei ellenzékben folytatják a munkát, és a vereség ellenére egységesek maradnak. Hozzátette: büszke az elmúlt évek eredményeire, és megköszönte a támogatást annak a mintegy 1,7 millió választópolgárnak, aki rájuk szavazott.

Hangsúlyozta, hogy nem akar zavargásokat vagy utcai összecsapásokat, és felelősségteljes magatartásra törekszik. Egyúttal kijelentette: politikai közössége meg fogja védeni támogatóit az esetleges megtorlásoktól.

Aleksandar Vucic arra is figyelmeztetett, hogy az új kormány szerinte megváltoztathatja Szerbia Oroszországhoz, a boszniai Szerb Köztársasághoz és Bosznia-Hercegovinához fűződő viszonyát. Úgy vélekedett, hogy a következő hónapokban Oroszországgal szembeni szankciók bevezetésére is sor kerülhet.

A Szabad Választásokért és Demokráciáért Központ (CeSID) és az Ipsos közvélemény-kutató első, 750 szavazóhelyiség adatainak 51,1 százalékos feldolgozottságán alapuló becslése szerint az Egyetemista Lista a voksok 52 százalékát szerezte meg, ami 138 parlamenti mandátumot jelenthet, míg az Aleksandar Vucic - Egyesült Szerbia lista 39,3 százalékkal 104 képviselői helyre számíthat. A becslés értelmében a kisebbségi listák közül az albán koalíció 3, a VMSZ 2, Rasim Ljajic és Usame Zukorlic bosnyák listája pedig 1-1 mandátumot szerezhetett.

Ezzel szemben a Köztársasági Választási Bizottság (RIK) első, mindössze 203 szavazóhelyiség eredményein alapuló előzetes adatai szerint az Egyesült Szerbia 54,69, az Egyetemista Lista 36,04, míg az Ivica Dacic vezette Szerbiai Szocialista Párt listája 3,7 százalékot kapott. A többi szerb párt nem került be a parlamentbe.

A választási részvétel a becslések szerint megközelítette a 70 százalékot.

(Nyitóképünkön: Ilija Srdanovic, az ellenzéki Egyetemista Lista vezetője (k) ünnepel a párt eredményváró rendezvényén az egyetemisták listájának 3-as számát mutatva, miután Aleksandar Vucic korábbi államfő, az Egyesült Szerbia listavezetője elismerte választási vereségét a szerbiai előre hozott parlamenti választás napján, 2026. október 25-én Belgrádban)