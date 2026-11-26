A European Best Destinations rangsorában Debrecen olyan nemzetközi nagyvárosok társaságában szerepel, mint Zürich, Riga, Bécs, Párizs és Madrid.

A pálya üzemeltetőjének közleménye szerint az idei verseny minden korábbi rekordot megdöntött: 176 ország utazói csaknem kétmillió szavazatot adtak le írja a hvg.hu.

Európa több mint 6400 karácsonyi vására közül mindössze 27 került be a versenybe, amelyek közül a legtöbb szavazatot elnyerő 20 úti cél részesült a rangos nemzetközi elismerésben. Debrecen 41 769 szavazattal a 7. helyen végzett.

A debreceni korcsolyapálya címvédőnek számít, hiszen 2025 után idén is elnyerte az első helyet az európai versenyben.