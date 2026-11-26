Sárközy Szabolcs, a Kecskeméti Törvényszék sajtószóvivőjének tájékoztatása szerint a másodfokon eljáró tanács szerdán hozott jogerős döntést a nyilvános ülésen, amelyen a letartóztatásban lévő vádlott távmeghallgatás útján vett részt. A bíróság helybenhagyta a Kiskunfélegyházi Járásbíróság 2026. május 26-án kihirdetett elsőfokú ítéletét, amellyel szemben akkor az ügyészség, a vádlott és a védő is fellebbezett.

A most született jogerős ítélet szerint a befolyási helyzetével visszaélve elkövetett szexuális bűncselekmény miatt elítélt férfi a 9 év börtönbüntetés mellett 9 év közügyektől eltiltást is kapott, a büntetéséből feltételes szabadságra nem bocsátható. Emellett végleges hatállyal eltiltották minden olyan foglalkozástól és tevékenységtől, amelynek keretében tizennyolcadik életévét be nem töltött személy nevelését, felügyeletét, gondozását vagy gyógykezelését végzi.

A vádirat szerint a korábban Bács-Kiskun vármegyében szolgáló férfi hittant tanított, aktívan bekapcsolódott az egyház ifjúsági közösségi életébe, több csoport szervezője volt. A plébánián kialakított közösségi teret rendszeresen látogatták fiúgyermekek, akiket a vádlott a szertartásokon segítőként is foglalkoztatott.

A férfi megismerte a gyerekek családi és anyagi körülményeit, majd több fiút pénzzel, élelmiszerrel és egyéb ajándékokkal támogatott. Ezeket a juttatásokat azonban a plébánia látogatásához kötötte. A vádlott a közösségi levelezési oldalon is kapcsolatban állt a fiúkkal, ahol bizalmasan becézgette őket, és találkozásokat sürgetett velük.

A volt egyházi személy 2019 és 2022 között négy kiskorúval – akik közül ketten a 14. életévüket sem töltötték be – végzett szexuális cselekményeket. A kiszolgáltatott helyzetben lévő, a férfi befolyása alatt álló gyerekek zavarukban eltűrték a vádlott magatartását.

Az elsőfokon eljáró Kiskunfélegyházi Járásbíróság zárt tárgyaláson hozott ítéletében megállapította: a vádlott erőszakot vagy fenyegetést nem alkalmazott, hanem a felépített bizalmi helyzetével és tekintélyével élve, huzamosabb időn keresztül követte el a bűncselekményeket, ami a bíróság megítélése szerint súlyosító körülménynek minősült.