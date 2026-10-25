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Fiatalok a szavazóhelyiségek zárása után a szerbiai elõrehozott parlamenti választás napján, 2026. október 25-én Belgrádban.
Nyitókép: Armin Durgut

12 év után megbukott Aleksandar Vucic és rendszere Szerbiában, Vucic elismerte a vereségét

Infostart / MTI

Gyűlik az ünneplő tömeg Belgrád utcáin, miután Aleksandar Vucic volt szerb köztársasági elnök, az Egyesült Szerbia listavezetője elismerte vereségét a szerbiai előrehozott parlamenti választáson vasárnap este. Az április magyar választásokhoz hasonló „politikai földcsuszamlás”, a diákok mozgalma elsöpörte az országot ilyen-olyan formában 12 éve uraló politikus rendszerét.

Gyülekezni kezdett az ünneplő tömeg Belgrád utcáin, az államfői tésztségről nemrég lemondott Aleksandar Vucic Aleksandar az Egyesült Szerbia listavezetője elismerte vereségét a szerbiai előrehozott parlamenti választáson vasárnap este Belgrádban.

A Guardian szerint az Ipsos/CeSID előrejelzése szerint a két éve tüntető egyetemisták mozgalmának listája országszerte győzött, véget vetve a rendszerét kormányfőként átmenteni kívánó Vucic uralmának. Az előrejelzések szerint 52 százalékot ért el a diákok listája, Vucic pártja pedig 39,3 százalékot, ezzel a 250 fős parlamentben a diákok listájának várhatóan 138 képviselője lesz, ami bőven elég a kormányzáshoz.

Aleksandar Vucic a rétegzett mintavételen alapuló előzetes adatokra hivatkozva közölte: az „Egyetemista Lista – Az egyetemisták győznek” elnevezésű lista 135-140, míg az általa vezetett politikai tömörülés mintegy 105 mandátumot szerezhetett a 250 tagú szerb parlamentben.

Tájékoztatása szerint az Egyetemista Lista mintegy 2,2 millió, az Egyesült Szerbia pedig körülbelül 1,72 millió szavazatot kapott.

Az előzetes számítások alapján más országos lista nem jutott be a törvényhozásba,

  • a nemzeti kisebbségek képviseletében azonban a Vajdasági Magyar Szövetség 3,
  • az albán kisebbség és a bosnyák Demokratikus Akciópárt (SDA) pedig 1-1 mandátumot szerezhetett.

Hangsúlyozta, hogy ezek az adatok még nem véglegesek.

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12 év után megbukott Aleksandar Vucic és rendszere Szerbiában, a volt elnök elismerte a vereségét

12 év után megbukott Aleksandar Vucic és rendszere Szerbiában, a volt elnök elismerte a vereségét
Gyűlik az ünneplő tömeg Belgrád utcáin, miután Aleksandar Vucic volt szerb köztársasági elnök, az Egyesült Szerbia listavezetője elismerte vereségét a szerbiai előrehozott parlamenti választáson vasárnap este. Az április magyar választásokhoz hasonló „politikai földcsuszamlás”, a diákok mozgalma elsöpörte az országot ilyen-olyan formában 12 éve uraló politikus rendszerét.
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