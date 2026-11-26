Csapodi Csaba azt mondta, a tantervben az elmúlt időszakban „zsúfoltság keletkezett”, ami alól az oktatási kormányzat szeretné felszabadítani a tanulókat és a pedagógusokat. Hozzátette: a tananyagcsökkentési folyamat már zajlik, a változtatásokról pedig élénk társadalmi vitát tartanak szükségesnek.

A miniszteri biztos jelentős előrelépésnek nevezte, hogy többeket vonnak be a szakmai egyeztetésekbe, mint a korábbi oktatásirányítás. Beszámolt arról, hogy októberben 2700 iskolába küldtek ki levelet, amelyben a pedagógusok tananyagcsökkentési javaslatait kérték be. Több mint 2500 válasz érkezett vissza, és a napokban szülők számára is tartottak interaktív beszélgetést, bárki elmondhatta a véleményét, javaslatát.

Csapodi Csaba az oktatási rendszer problémái között említette az alapkészségek hiányait, a tanulási kudarcokat, a lemorzsolódást, a szakemberhiányt, a túlterhelést, az egyenetlen infrastruktúrát, a szegregációt, az autonómia korlátozását, valamint a családi háttér és a lakóhely túlzott szerepét.

Jelezte: várhatóan január elejéig nyilvánosságra hoznak egy anyagot arról, hogy a kormányzat milyen oktatási rendszert képzel el a jövőben, és a stratégiai elképzelések mellett készül az új tantervi szabályozás is.

A miniszteri biztos közlése szerint sürgeti a változtatást a pedagógustársadalom idősödése, az oktatási intézményekre fordított GDP-arányos közkiadás elégtelensége, továbbá az is, hogy alacsony a felsőfokú végzettségű fiatalok aránya. Megnehezíti ugyanakkor a stratégiaalkotást, hogy gyorsan változó, sok válságjelenséget mutató világban kell felmutatni az új víziót. Lehetetlenség meghatározni, hogy a most iskolába készülő gyerekeknek hol kellene majd tartaniuk, amikorra végeznek, ugyanez a bizonytalanság vonatkozik a pedagógusképzés átalakítására is – jegyezte meg.

Csapodi Csaba rögzítette: a kormány oktatáspolitikájának középpontjában a méltányosság, a befogadás, a minőség és fenntarthatóság, valamint a kultúra és innováció áll. Azt is mondta, biztos alapokon álló, korszerű és a gyakorlatban is alkalmazható tudást szeretnének kínálni a gyerekeknek.

Kiemelte az egész életen át tartó tanulás szerepét is, hozzátéve: a jövő munkaerőpiacát nem a végzettség, hanem sokkal inkább a készségek fogják meghatározni, ezért átjárhatóvá, rugalmassá kell tenni a képzéseket.

A miniszteri biztos felhívta a figyelmet arra, hogy

összehangolt bölcsődei–óvodai–iskolai átmeneteket kell kialakítani, mert a gyerekek jelenleg nagy különbségekkel érkeznek az oktatási rendszerbe.

Leszögezte: a reformok végrehajtásához képzett, motivált, megbecsült szakemberekre, kiszámítható, méltányos finanszírozásra van szükség, továbbá arra, hogy az intézményhálózat kapacitásai igazodjanak a demográfiához.

A tankötelezettségi korhatár esetleges módosítása kapcsán úgy vélekedett, nem feltétlenül a korhatár a fontos, sokkal inkább valamilyen készségszinthez, végzettséghez érdemes kötni a kimenetet.

Kitért arra is, hogy a digitális kompetenciák fejlesztését nem szerencsés konkrét, önálló tantárgyba delegálni, helyette inkább úgy kell beépíteni a mindennapokba, hogy azok megjelenjenek minden órán.