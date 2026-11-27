Zöld lámpát kapott az amerikai gyógyszerfelügyelettől az Elon Musk tulajdonolta Neuralink agyi chipje, indulhat az ALS-betegekkel végzett vizsgálat – írja a HVG.hu.

A Neuralink most közelebb kerülhet ahhoz, hogy olyan agyi implantátumot készítsen, amely lehetővé teszi a lebénult emberek számára különböző eszközök irányítását pusztán az agyuk segítségével.

A klinikai vizsgálatban tehát amiotrófiás laterálszklerózisban (ALS) szenvedő betegek vesznek majd részt.

Az ALS egy olyan neurodegeneratív betegség, amely az izommozgást irányító sejteket károsítja.

A klinikai vizsgálat az eddigi, bő 30 résztvevővel végzett munkára épül.