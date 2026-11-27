A mozgó járműről kezdhette meg a leszállást a súlyos baleset sérültje – ez derül ki a videókból.

A 24.hu megismerte a videón látottakról készült MÁV-jelentést. A dokumentum szerint a vonatról eredetileg egyetlen utas szállt le Mezőkövesden, ő a buszállomás irányába sétált el. 18-19 másodperccel később az ajtók bezáródtak.

A felvétel alapján miután a jegyvizsgálók már nem érzékeltek le- és felszálló utasokat, megadták az indításjelzést a forgalmi szolgálattevőnek, majd visszaszálltak a vonatra. A felvételeken ezután az látszik, hogy a kocsi előterében villog az ajtózárásra figyelmeztető fényjelzés három másodpercig, majd egy utas átrohan a vasúti kocsin, és a hátsó ajtóhoz fut.