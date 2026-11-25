Egyre népszerűbb a 27. éve működő InfoRádió: a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság legfrissebb hallgatottsági kutatása szerint – amelyet a Kantar Hoffmann és az M-Meter végzett – októberben az InfoRádiót hetente átlagosan 136 ezren hallgatták.

A hírrádió hallgatottsága az elmúlt hónapokban folyamatosan emelkedik, míg fél évvel ezelőtt átlagosan 57 ezren követték az adást, augusztusban már csaknem 100 ezer hallgatója volt heti átlagban az InfoRádiónak, majd szeptemberben a hivatalos mérés szerint heti átlagban 118 ezren hallgatták a rádió 24 órás hírszolgáltatását. A legfrissebb, októberi adatok szerint tovább emelkedett a rádió hallgatottsága, és elérte a 136 ezret, tehát a hallgatók nemcsak kitartanak Magyarország hírrádiója mellett, hanem sokan csak most hangoltak át a 88,1 MHz-es frekvenciára.

Az InfoRádió hallgatói jellemzően az üzleti és politikai döntéshozók, véleményformálók. A friss adatok szerint a hallgatók 81 százaléka 40 év feletti, 74 százalékuk legalább érettségivel rendelkezik, csaknem ugyanilyen arányt képviselnek köztük az úgynevezett főbevásárlók. A hallgatók korcsoport szerint túlnyomó részt 25-59 év közöttiek, de vannak új hallgatók az ennél fiatalabb, 15-25 éves korosztályban is. A hallgatók 73 százaléka férfi, 27 százaléka nő.

A kutatás alapján az InfoRádió hallgatóinak a kétharmada AB státuszú: kedvező vagyoni helyzetű, felsőfokú végzettségű, magas beosztású vezetők, felsővezetők, illetve középvezetők, magasan képzett szakemberek hallgatják többségében az adást.

A fővárosban és közvetlen körzetében elérhető 88,1 MHz-es frekvencián sugárzott adást 71 százalékban olyanok követik, akiknek a lakhelye Budapesten vagy Pest megyében van, ami a szeptemberi méréshez képest változást jelez: a vételkörzeten kívül élők között egyre nagyobb arányban vannak az InfoRádió hallgatói.

Jelentős a hallgatottsága a rádió online adásának is, ez az adat az elmúlt hónapokban szintén látványosan emelkedett. Szeptemberben 95 ezren követték az InfoRádió élő adását valamilyen internetes platformon, összesen több mint 15,6 millió percet töltöttek a 24 órás műsorfolyam hallgatásával, októberben pedig már több mint 98 ezer hallgató 16,5 millió percet töltött az InfoRádió online élő adásával.