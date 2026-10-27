Vannak helyek, ahol tarolt Vucic pártja a szerbiai választásokon

A Köztársasági Választási Bizottság (RIK) előzetes eredményei szerint a volt köztársasági elnök listája csak a dél-szerbiai Vranjéban, Prokupljéban és Leskovacban tudott győzni. Az Egyetemista Lista Újvidéken a szavazatok 63,80, Belgrádban 63,61, Nisben pedig 60,44 százalékát szerezte meg. Szabadkán 52,09 százalékot kapott, míg az Egyesült Szerbia 35,36 százalékot. Nagykikindán mindössze 148 szavazat döntött az egyetemisták javára.

A büntetés-végrehajtási intézetekben viszont valamennyi szavazóhelyen a Szerb Haladó Párt (SNS) köré szerveződött Egyesült Szerbia szövetség győzött. A pozarevaci Zabela börtönben 707-en szavaztak a korábbi kormánypártokra, míg az Egyetemista Listára 289-en. Az újvidéki börtönben 126-42, a valjevói fiatalkorúak büntetés-végrehajtási intézetében pedig 155-11 volt az arány. Prokupljéban mind a 25 szavazó elítélt Aleksandar Vucic listáját támogatta. A krusevaci javítóintézetben 70 szavazóból 68-an voksoltak a korábbi kormánypártokra, az Egyetemista Lista pedig egyetlen szavazatot sem kapott.

Az Egyetemista Lista országosan a szavazatok majdnem 53 százalékát szerezte meg, míg az Egyesült Szerbia támogatottsága 39 százalék körül alakult.