Orbán Balázs, aki az alapítvány kurátora, úgy fogalmazott: „hiába államosította és zárta be Brüsszel kérésére a magyar kormány az elmúlt években nemzetközi hírnevet szerzett kutatóintézeteket, nem hagyják magukat elhallgattatni.”

Közlése szerint az Orbán Viktor alapításával nemrég létrejött Pro Patria Nemzetközi Alapítvány célja egy olyan nemzetközi kutatóintézet felépítése, amelynek

„legfontosabb feladata a nemzeti erők közötti nemzetközi együttműködés erősítése lesz.”

Mint mondta, az intézmény összekapcsolja a nemzeti szuverenitás és a hagyományos értékek mellett elkötelezett gondolkodókat és szervezeteket világszerte, épít a magyar államvezetés tapasztalataira, és támogatja a fiatal tehetségek érvényesülését a nemzetközi térben.

Orbán Balázs úgy fogalmazott: az intézetnek az első években fontos feladata lesz „a Magyarországon tapasztalható liberális autoriter rendszerrel szembeni ellenállás szervezése és támogatása is”.