Az első nyolc közé kerülés a célja a legutóbb bronzérmes magyar női kézilabda-válogatottnak a december 3-án kezdődő Európa-bajnokságon, amely a magyarok számára Nagyváradon startol.

A vezetőség szerint az elvárás a középdöntőbe kerülés, de a szövetség és a játékosok vágya az, hogy Lengyelországban fejezzék be az Európa-bajnokságot, ehhez pedig a legjobb hatba kell kerülni.

Győri-Lukács Viktória az InfoRádió kérdésére a válogatottról elmondta: minden egyes alkalommal, amikor találkoznak, mindenki örül a másiknak, és élvezik, hogy egy csapatban újra pályára léphetnek. Hozzátette: „azt látom a csapaton, hogy elszánt mindenki, és szeretnénk valami jót csinálni ezen az Eb-n. A visszatérésem miatt nagyon boldog vagyok, sose titkoltam, hogy mennyire szeretek a válogatottban játszani, nagyon kedvelem a csapatot, csapattársakat, és örülök annak, hogy van mögöttem egy támogató család, akikkel megtehetem, hogy most visszajöjjek a válogatottba.”

Mint mondta: a közvetlen hozzátartozói nem tudnak majd szurkolni Nagyváradon, mivel nekik a versenyző ikerlányai mellett lesznek feladataik. A barátok közül érkeznek majd, és Győri-Lukács Viktória abban is bízik, hogy nagyon sok magyar szurkoló lesz ott.

„Csapatként a kitűzött cél a legjobb 8 közé kerülés, de mindenkinek az a fontos, hogy jó helyezést tudjunk elérni, a távlati cél pedig az olimpiai kvalifikáció megszerezése. Nyilván nagyon fontos lesz a regenerálódás, hogyan tudunk majd pihenni, és nem csak fizikálisan, hanem fejben is, hiszen ez mentálisan szintén terhelés.”

Minden második-harmadik nap meccset játszani, erre kell majd koncentrálni, és a pozitívumokra – emelte ki a jobbszélső.

A magyar válogatott pénteken Ausztriával, vasárnap pedig Szlovákiával játszik felkészülési mérkőzést Tatabányán. „Ez a két utolsó mérkőzésünk az Eb előtt, ez a két utolsó lehetőség, hogy megnézzük, mik a hiányosságaink, mik azok, amikre lehet építeni” – fogalmazott Győri-Lukács Viktória.

A cikk Farkas Dávid interjúja alapján készült.