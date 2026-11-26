A 70. évfordulóra mindig az volt Bogyay Katalin vágya, hogy valamilyen módon visszajöjjenek Magyarországra és a Parlamentbe, hiszen a magyar Országházban olyan nemzetközi konferencia még nem volt, amelyet kimondottan annak a témának dedikáltak, hogy az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc és az ENSZ kapcsolata milyen volt.

Erre az alkalomra, mint a diplomata az InfoRádióban elmondta, fontos külföldi és magyar kutatókat, tudósokat, diplomatákat, kéksisakos békefenntartókat sikerült meghívnia, és írt Ban Ki Munnak, az ENSZ nyolcadik főtitkárának, hogy milyen fantasztikus lenne, ha eljönne és megtisztelné a magyarokat és elmondaná,

őt mi köti 1956-hoz, beszélnének arról, hogy 10 évvel ezelőtt milyen történelmi tettet hajtottunk végre az ENSZ-ben, mikor kinyitottuk az addig titkosított aktákat, és beszéljünk arról, hogy mit tanult az ENSZ 1956-ból.

„Ez volt az én személyes indíttatásom és hátterem, és nagyon örültem, hogy Ban Ki Mun igent mondott, eljött Budapestre, megosztotta emlékeit, azt az óriási tudást és elképzelést, ami az ENSZ-hez és '56-hoz kapcsolódik” – hangsúlyozta.

Magyarországnak persze még be kellett fogadnia ezt az ötletet, de érkezett is Forsthoffer Ágnes házelnök pozitív válasza a védnökség elvállalására, „így az egész gondolat visszaköltözik abba a házba, ahonnan a világ a képsorokon keresztül emlékezhet arra, mi történt a parlament előtt a sortűz alatt, amikor a forradalmat eltaposták, és ezért is volt nagyon megrendítő Ban Ki Munnal bejárni a Parlament épületét, megnézni Nagy Imre szobáját, megtalálni azt a teraszt, ahonnan beszélt az emberekhez, és gondolni arra, hogy Bibó István mit is írt az ENSZ-nek, a világ nagyhatalmainak akkor, amikor már rá a szovjet katonák vártak, hogy börtönbe vigyék”.

Tíz éve tehát már kutathatóak az ENSZ iratai erről, Nagy András pedig könyvet is írt erről, ami viszont valószínűleg nem széles körben ismert.

Az ügyben Bogyay Katalin elmondta: amikor a magyar forradalom kitört, azt az ENSZ Magyarország belügyeként kezelte, épp Nagy Imre kérte, hogy ne foglalkozzon ezzel a témával az ENSZ, de csak azért, mert Nagy Imre abban bízott, hogy a szovjetekkel meg tudják oldani ezt a helyzetet.

Amikor azonban a forradalmat eltaposták és egyértelművé vált a szovjet bevonulás, akkor a Biztonsági Tanács próbálta napirendre tűzni ezt a témát, ám a tanács állandó tagja, a Szovjetunió tiltakozott ez ellen.

„Ezért indult el az a különleges történet, ami a mai napig érezhető ilyen helyzetekben, hogy a Biztonsági Tanácsban nem megfelelően tárgyalható témákat behozzák az ENSZ Közgyűlésbe. Miután nem tudtak megfelelően reagálni az '56-os forradalomra, a szovjet bevonulásra, a forradalom letörésére, az emberek megtámadására, ezért a Közgyűlés létrehozta a magyar üggyel foglalkozó különbizottságot Thaiföld, Új-Zéland, Dánia, Tunézia, Uruguay és a mai Srí Lanka, akkori Ceylon részvételével, és ennek a külön bizottságnak a másod titkára volt egy dán diplomata, Povl Bang-Jensen, akiről Nagy András külön könyvet is írt, és ebben az utolsó könyvében is természetesen hosszasan ír, hiszen ő vezette azokat az interjúkat, beszélgetéseket Rómában, Londonban, Genfben, Bécsben és New Yorkban több mint 100-110 menekülttel, amelyek alapján két nagy riportot írt az ENSZ. Igazából ebből lehetett megtudni, hogy mi is történt valójában Magyarországon és a Parlamentben, illetve előtte” – ecsetelte a diplomata.

A történethez hozzátartozik, hogy azok az emberek, akik tanúskodtak, nagyon féltették az otthon maradt családtagjaikat, és ezért kérték a dán jelentéstevőt, hogy ne adja meg a nevüket. Ezért látták el a tanúkat végül számozással.

A dán diplomata nem is adta ki a neveket, akkor sem, amikor ezért őt állásából elbocsátották,

1959-ben pedig rejtélyes körülmények között holtan találták egy parkban. A mostani konferencia főhajtás volt Povl Bang-Jensen emléke előtt is.

„Gondoljunk bele, több mint száz magyar családot mentett meg a későbbi megtorlásoktól, és nagyon szeretném, hogy ha végre ennyi idő után a magyar fiatalok számára is akár bekerülne a tankönyvekbe, hogy volt ez a bátor dán diplomata, aki ha úgy tetszik, az életével fizetett a magyarok szabadságáért” – hangsúlyozta.

A cikk Pintér Dániel interjúja alapján készült.