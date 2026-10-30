53 szavazókörben meg kell ismételni a szerbiai választást

Ötvenhárom szavazóhelyen kell megismételni a múlt vasárnapi előrehozott parlamenti választást Szerbiában, mert egyes helyeken nem lehetett megállapítani a szavazás eredményét, máshol pedig szabálytalanságok miatt érvénytelenítették a voksolást. A megismételt szavazást vasárnap tartják.

A Köztársasági Választási Bizottság (RIK) döntése alapján 31 szavazóhelyen azért kell újra szavazni, mert nem lehetett egyértelműen megállapítani a választás eredményét, további 22 helyen pedig érvénytelenítették a szavazást.

A megismételt választáson 24 438 választópolgár jogosult részt venni. Az érintett szavazóhelyek között vajdaságiak is vannak, egyebek mellett Szabadkán és Topolyán.

A választási bizottság eddigi előzetes eredményei szerint a parlamenti választást

az Egyetemista Lista nyerte meg a szavazatok 53,03 százalékával, ami 2 349 777 voksot jelent.

Az Aleksandar Vucic korábbi köztársasági elnök nevével fémjelzett Egyesült Szerbia lista 1 726 554 szavazatot, vagyis 38,97 százalékot szerzett.

A harmadik legtöbb szavazatot Ivica Dacic Szerbiai Szocialista Pártjának listája kapta, amelyre 94 571-en, a választók 2,13 százaléka szavazott. A párt ezzel a háromszázalékos parlamenti küszöb alatt maradt.

A Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) Pásztor Bálint vezette listája 35 004 szavazatot, azaz 0,79 százalékot szerzett. A nemzeti kisebbségi pártokra kedvezményes mandátumszerzési szabályok vonatkoznak, ezért a VMSZ az általános választási küszöb elérése nélkül is képviselethez juthat a 250 tagú szerb parlamentben. A legnagyobb délvidéki magyar pártnak várhatóan két politikusa ülhet be a belgrádi képviselőházba.

Az előzetes eredmények alapján a többi kisebbségi lista közül egy albán és egy bosnyák jutott be.

A két legnagyobb lista között több mint 623 ezer szavazat a különbség, így a vasárnapi megismételt voksolás a választás győztesét már nem változtathatja meg.

A megismételt szavazás eredménye elsősorban az egyes listák végleges szavazatszámát, százalékos eredményét, valamint a parlamenti mandátumok elosztását módosíthatja. A két legnagyobb lista közötti jelentős különbség miatt ugyanakkor nem várható, hogy az újabb voksolás érdemben átrendezné a parlamenti erőviszonyokat.

A választási bizottság a megismételt szavazás eredményének feldolgozása után állapíthatja meg a végleges országos eredményt és a mandátumok elosztását. A szerb alkotmány értelmében a végleges eredmények közlését követően a parlamentnek 30 napon belül meg kell alakulni, a parlament alakuló ülését követő 90 napon belül pedig a kormánynak is fel kell állnia.