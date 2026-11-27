A brit Auto Express hét típus vezetőtámogató technológiáit tesztelte.

Két részletben futott a vizsgálat: az egyikben a vezetőt figyelmeztető, és a vezetésbe szükség esetén beavatkozó rendszerek teljesítményét elemezték, a másikban azokat az önvezető funkciókat nézték, amelyek bizonyos helyzetekben átvállalják a vezetést a sofőrtől.

Egy 60 kilométeres körön végezték a tesztet – írja a Vezess az Auto Express alapján.

A különbségek markánsak voltak, ami azért szomorú, mert a vizsgált funkciók egy része immár kötelező tartozék az EU-ban értékesített járművek esetében, magyarul akár jól működnek, akár nem, semmiképp sem szabadulhatunk tőlük.

A legjobbra értékelt autó „magyar”, vagyis hazánkban gyártják: a BMW iX3-ról van szó.

A Debrecenben gyártott elektromos SUV mindkét vizsgálati területen a legjobban teljesített, 95 százalékos eredménnyel (a maximálisan adható 41-ből 39 ponttal) nyerte meg az összehasonlítást.

Az autó minden sebességkorlátozást felismert, ösztönösen módosította a sebességet, a sávváltásokat intelligens módon kezeli (nem tiltja le, ha egyértelműen szándékos volt), a 2. szintű önvezető funkció gördülékeny (erre maximális pontszámot kapott a BMW), és az autó nem zavarja folyamatos csipogással a vezetés nyugalmát – írja a Vezess.

Nem tudni, mi alapján választották ki a meglehetősen széles kínálatból a hét „versenyzőt”, mindenesetre a két sereghajtó kínai gyártmány, az amerikai Tesla már sokkal fényesebb értékelést kapott, a négy legjobb pedig Európa „szülötte”.

Zárójelben megjegyezhető, hogy a Volvo egy ideje kínai tulajdonban van...

A kiválasztott hét modell az alábbi értékelést kapta:

1. BMW iX3 (39 pont)

2. Volvo EX60 (35 pont)

3. Ford Puma Gen-e (31 pont)

3. Volkswagen T-Roc (31 pont)

5. Tesla Model Y (28 pont)

6. Jaecoo 7 (15 pont)

7. Leapmotor B10 (8 pont)