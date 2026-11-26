Az átvilágítás nyolc területre terjed ki az ingatlanoktól a biztosítókon át a reklámköltésekig – mondta a gazdasági és energetikai miniszter, hozzátéve: több ügyben is ismerős nevek köszöntek vissza, a vizsgált ügyek nagy részénél az előző kormány minisztere, Nagy Márton gyakorolta a tulajdonosi jogokat.

Kapitány István három kiemelkedő ügyre hívta fel a figyelmet,

elsőként a Magyar Posta Biztosító eladására . Elmondta: az állam 27,8 milliárd forintért vásárolta meg a Posta Biztosító kétharmadát, majd ezt a részesedést 23 milliárd forintért adta tovább egy magánbefektetőnek, a Tiborcz Istvánhoz köthető Gránit Biztosítónak.

. Elmondta: az állam 27,8 milliárd forintért vásárolta meg a Posta Biztosító kétharmadát, majd ezt a részesedést 23 milliárd forintért adta tovább egy magánbefektetőnek, a Tiborcz Istvánhoz köthető Gránit Biztosítónak. Másodikként az ecseri csomagközpontot nevezte meg. Mint mondta, a vizsgálat felvetette, hogy a beszerzés feltételeit egy adott ajánlattevőre, a Waberer's egyik leányvállalatára szabhatták. A becslés szerint ez akár 2 milliárd forint többletkiadást is okozhatott – mutatott rá.

nevezte meg. Mint mondta, a vizsgálat felvetette, hogy a beszerzés feltételeit egy adott ajánlattevőre, a Waberer's egyik leányvállalatára szabhatták. A becslés szerint ez akár 2 milliárd forint többletkiadást is okozhatott – mutatott rá. A harmadik ügy kommunikációs és rendezvényszervezési megrendelésekkel kapcsolatos. A Balásy-féle cégcsoportnak adott, több mint 1 milliárd 680 millió forint értékű megrendelések kapcsán túlárazás, és ugyanazon munkák többszöri elszámolásának gyanúja merült fel - mondta a miniszter, hozzátéve: a teljes átvilágítás alapján felmerül az a kérdés is, miért kellett a posta nyereséges üzletágait magánkézbe adni.

Kapitány István kiemelte: a nyomozás dönti majd el, hogy ki, miért felel. „A mi dolgunk az volt, hogy ne söpörjük a szőnyeg alá a problémás ügyeket, és megvizsgáljuk, hogy felelősen bántak-e az adófizetők pénzével” – hangsúlyozta.