Csütörtök késő délelőtt Vitézy Dávid közlekedésügyi miniszter felhívta a minapi vasúti szerencsétlenség áldozatának családját. Mint az Infostart is megírta: a csütörtöki kórházi közlés szerint élet és halál között lebeg az a fiatal lány, akinek táskája beszorult a vonatajtóba, és mivel nem tudott kiszabadulni onnan, a vonat egyes információk szerint több száz méteren keresztül vonszolta magával a lányt, akinek súlyos, életveszélyes sérülései keletkeztek, állapota továbbra is kritikus.

„A MÁV-csoport, a minisztérium és a saját nevemben is kifejeztem őszinte együttérzésemet és sajnálatomat. Biztosítottam arról, hogy ebben a borzasztó helyzetben minden lehetséges segítséget szeretnénk megadni a családnak. Tájékoztattam arról is, hogy felkérésemre a MÁV-csoport 5 millió forint azonnali gyorssegélyt biztosít a családnak” – közölte a tárcavezető.

Beszámolt arról is, hogy a lehető legalaposabb vizsgálat zajlik a rendőrség, a Közlekedésbiztonsági Szervezet és a MÁV vasútbiztonsági szakembereinek közreműködésével annak felderítésére, hogy pontosan mi történt.

„Viviána édesapja megerősítette, hogy lánya továbbra is kritikus állapotban van. Arra kért, hogy két üzenetét tolmácsoljam a nyilvánosság felé. Az első és legfontosabb, hogy Viviánának továbbra is vérre van szüksége, ezért arra kér mindenkit, akinek lehetősége van rá, hogy jelentkezzen véradásra. A MÁV-Csoport minden dolgozóját felkérte, hogy ha lehetősége engedi, működjenek közre a véradásban.

A célzott véradáshoz szükséges adatok:

név: Stósz Viviána Lilla

tajszám: 127316970

kórház: Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kórház, Miskolc, Traumatológiai Intenzív Osztály”

– vonultatja fel a közlés.

Viviána édesapja emellett arra kérte, tolmácsolja köszönetét mindazon együttérzésért, amelyet a magyar emberek az elmúlt 24 órában tanúsítottak irántuk, érzik és köszönik az emberek támogatását, és ez nagyon sok erőt ad a családnak.