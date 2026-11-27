A javuló hidrológiai helyzetre tekintettel, a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság (KÖVIZIG) kezelésében lévő víztereken a napokban megszűnt a hamvak szétszórásával történő temetés tilalma, így a dolog a továbbiakban az erre vonatkozó előírások teljes körű betartásával, de lehetséges – írja a beol.hu.

A hamvak szétszórása kapcsán az előírásokat a KÖVIZIG honlapján a Közérdekű menüpontban találhatják. A hamvak szétszórásának tilalma november 23-án szűnt meg.

A társaság honlapján az is olvasható, hogy amennyiben az eltemettető a KÖVIZIG vagyonkezelésében lévő ingatlan területén kívánja az elhunyt hozzátartozója hamvait szétszórni, szükséges az erre vonatkozó bejelentési kötelezettségének előzetesen az igazgatóság irányába eleget tennie. Megadottnak kell tekinteni a hozzájárulást, ha az igazgatóság a szertartás tervezett időpontját megelőző munkanapig nem él kifogással.

A hamvak szórásának bejelentésére a hivatkozott kormányrendelet rendelkezései alapján kizárólag előzetesen van lehetőség, így kérik a hozzátartozókat, hogy a hamvak szétszórására irányuló bejelentést a szertartás tervezett időpontja előtt legalább 10 munkanappal tegyék meg.

A KÖVIZIG nem engedélyezi a hamvak szétszórását az igazgatóság működési területén található üzemi területeken. Arra is felhívta a társaság a figyelmet, hogy a szertartás során a víztérbe helyezett kegyeleti tárgyak és virágok természetes vagy víz hatására lebomló anyagból készülhetnek. A szertartás helyszínén tilos kegyeleti tárgyakat elhelyezni, és azokat a szertartás befejezése után otthagyni.