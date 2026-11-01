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A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j) fogadja Aleksandar Vučićot, a Szerb Köztársaság elnökét a Karmelita kolostorban 2025. október 20-án.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos

Megszólalt Aleksandar Vucic Orbán Viktorról és az esetleges erőszakról a választás éjszakáján

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Aleksandar Vucic, a 14 év után megbukott szerb vezető azt mondta, hogy nem Orbán Viktor beszélte le őt az erőszakról a vesztes választás éjszakáján múlt vasárnap.

Az október 25-i vasárnapi választáson vereséget szenvedő Aleksandar Vucic volt szerb elnök a BBC-nek azt mondta: beszéltek aznap este Orbán Viktorral, amikor a két éve tömegtüntetéseket szervező egyetemisták megdöntötték a több mint egy évtizedes hatalmát, de csak jóval azután, hogy már elismerte a vereségét – írta a szeretlekmagyarorszag.hu.

Október 25-én tartottak előrehozott választást Szerbiában, ahol még az urnazárás után sem volt biztos, hogy az ellenzé, az Egyetemista Lista győzelme esetén a hatalmát putyini módszerekkel megtartani akaró Vucic békésen átadja-e a hatalmát.

Vucic azt mondta, hogy éjjel negyed tizenkettő körül telefonáltak, majdnem két órával az után, hogy elismerte a vereségét.

Azt a híresztelést tagadta, hogy volt egy korábbi beszélgetésük is aznap, amikor már lehetett látni, hogy veszít, de még nem állt ki a nyilvánosság elé, és ezen beszélte le Orbán őt az erőszakról.

Vucic egyébként szombaton fogadta Belgrádban Orbán Viktort az édesapja házában, és együtt azt üzenték: „Visszatérünk!"

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Kezdőlap    Külföld    Megszólalt Aleksandar Vucic Orbán Viktorról és az esetleges erőszakról a választás éjszakáján

orbán viktor

szerbia

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