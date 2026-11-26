Már több mint 50 civilszervezet csatlakozott a Magyar Természetvédők Szövetsége által 2025 őszén indított „Stop palagáz!” elnevezésű akcióhoz.
„Ebbe beletartozik a Sarkadnyékpusztánál már kitermelés alatt álló tömött homokgáz, illetve a balotaszállási, illetve kiskunhalasi koncessziónál még kutatás előtti fázisban álló tömött homokgáz kitermelése, illetve a makói árokban lévő gáz, ezek szintén nem hagyományos szénhidrogének”
– fogalmazott az igazgató.
Botár Alexa szerint úgy indulnak általában ezek a palagáz projektek, hogy nincs független vizsgálat a környezeti és társadalmi kockázatokról, veszélyekről.
Kiemelte: a palagázok is alapvetően földgázok, de a hagyományos földgázhoz képest sokkal mélyebben, 2500 méter alatt találhatók általában az alapkőzet pórusaiba zárva és csak mélyfúrással és repesztő folyadékkal való rétegrepesztéssel lehet kikényszeríteni a felszínre.
„Nagyobb energia és vízigényű technológiával lehet kitermelni a palagázokat, így a felszín alatti, illetve a felszíni víz szennyezésének a veszélye, kockázata jelentős lehet”
– hangsúlyozta, megemlítve, hogy a repesztő folyadékokban lévő vegyi anyagok is szennyezési lehetőséget jelentenek, továbbá a mélyfúrások földrengést indukálhatnak.
Elmondása szerint Sarkadnál körülbelül 50 gázkutat számolnak, Kiskunhalasnál pedig 112 gázkutat terveznek hosszabb távon.
„Mindennek jelentős környezeti és tájseb hatása van, múltbéli tájat hoz létre gyakorlatilag ezeken a területeken. Ehhez kapcsolódik még a kamionforgalom és egyéb infrastruktúrák hatásai, melyek a helyi mezőgazdálkodást gyakorlatilag ellehetetlenítik” – hívta fel a figyelmet.
Hozzátette: ezen túlmenően pedig éghajlatkárosító hatása is van, hiszen a palagáz is zömében metánt tartalmaz, ami a szén-dioxidhoz képest nyolcszor erősebb üvegházgáz.
A Homokhátság őrzőinek szövetsége a célért helyi civil petíciót is indított. A Magyar Természetvédők Szövetségének éghajlat és energia programigazgatója elmondta még, hogy a témában írtak az élő környezetért felelős minisztériumnak, valamint a Gazdasági és Energetikai Minisztériumnak is.
Az InfoRádió is kereste a két tárcát, amint válaszolnak, azt is közöljük.
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A cikk Kalapos Mihály interjúja alapján készült.