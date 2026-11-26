Már több mint 50 civilszervezet csatlakozott a Magyar Természetvédők Szövetsége által 2025 őszén indított „Stop palagáz!” elnevezésű akcióhoz.

„Ebbe beletartozik a Sarkadnyékpusztánál már kitermelés alatt álló tömött homokgáz, illetve a balotaszállási, illetve kiskunhalasi koncessziónál még kutatás előtti fázisban álló tömött homokgáz kitermelése, illetve a makói árokban lévő gáz, ezek szintén nem hagyományos szénhidrogének”

– fogalmazott az igazgató.

Botár Alexa szerint úgy indulnak általában ezek a palagáz projektek, hogy nincs független vizsgálat a környezeti és társadalmi kockázatokról, veszélyekről.

Kiemelte: a palagázok is alapvetően földgázok, de a hagyományos földgázhoz képest sokkal mélyebben, 2500 méter alatt találhatók általában az alapkőzet pórusaiba zárva és csak mélyfúrással és repesztő folyadékkal való rétegrepesztéssel lehet kikényszeríteni a felszínre.

„Nagyobb energia és vízigényű technológiával lehet kitermelni a palagázokat, így a felszín alatti, illetve a felszíni víz szennyezésének a veszélye, kockázata jelentős lehet”

– hangsúlyozta, megemlítve, hogy a repesztő folyadékokban lévő vegyi anyagok is szennyezési lehetőséget jelentenek, továbbá a mélyfúrások földrengést indukálhatnak.

Elmondása szerint Sarkadnál körülbelül 50 gázkutat számolnak, Kiskunhalasnál pedig 112 gázkutat terveznek hosszabb távon.

„Mindennek jelentős környezeti és tájseb hatása van, múltbéli tájat hoz létre gyakorlatilag ezeken a területeken. Ehhez kapcsolódik még a kamionforgalom és egyéb infrastruktúrák hatásai, melyek a helyi mezőgazdálkodást gyakorlatilag ellehetetlenítik” – hívta fel a figyelmet.

Hozzátette: ezen túlmenően pedig éghajlatkárosító hatása is van, hiszen a palagáz is zömében metánt tartalmaz, ami a szén-dioxidhoz képest nyolcszor erősebb üvegházgáz.

A Homokhátság őrzőinek szövetsége a célért helyi civil petíciót is indított. A Magyar Természetvédők Szövetségének éghajlat és energia programigazgatója elmondta még, hogy a témában írtak az élő környezetért felelős minisztériumnak, valamint a Gazdasági és Energetikai Minisztériumnak is.

Az InfoRádió is kereste a két tárcát, amint válaszolnak, azt is közöljük.

Fordulat a gázkitermelési botrányban

A társaság elfogadta a polgármesterek kérését, és a munkálatok leállítása mellett azt is javasolja a Földtani Szolgálatnak, hogy készíttessen független, a környezetvédelmi szempontokat előtérbe helyező szakmai tanulmányt. A kanadai cég 2025 júniusában kötött húsz évre szóló koncessziós szerződést a magyar állammal a Kiskunhalas térségében található, közel 946 négyzetkilométeres terület szénhidrogén-kutatására. Azonnali hatállyal felfüggesztette szeizmikus kutatásait a CanCambria Hungary Kft., miután az érintett homokhátsági települések polgármesterei független szakmai vizsgálatot kezdeményeztek. A szénhidrogén-kutatással foglalkozó társaság döntéséről Soltvadkert városa számolt be Facebook-oldalán, ahol teljes terjedelmében közzétette a vállalat polgármesteri hivatalnak címzett levelét. Ahogy arról a Világgazdaság beszámolt, a vállalat vállalta, hogy a mérések során a nehézgépjárművek által okozott taposási károkat, valamint a kutatási tevékenységből eredő egyéb károkat a hatályos jogszabályok alapján maradéktalanul megtéríti.A társaság elfogadta a polgármesterek kérését, és a munkálatok leállítása mellett azt is javasolja a Földtani Szolgálatnak, hogy készíttessen független, a környezetvédelmi szempontokat előtérbe helyező szakmai tanulmányt. A kanadai cég 2025 júniusában kötött húsz évre szóló koncessziós szerződést a magyar állammal a Kiskunhalas térségében található, közel 946 négyzetkilométeres terület szénhidrogén-kutatására.

Nyitóképünk illusztráció!

A cikk Kalapos Mihály interjúja alapján készült.