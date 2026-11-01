Indul az elszámoltatás Szerbiában: őrizetbe vették Vucic volt elnök legfőbb bizalmasát

A belgrádi felső ügyészség utasítására, a korrupcióellenes rendőri szolgálat akciójában Bosko Sekulovicot, a bűnüldözési szolgálat (SSK) vezetőjét is őrizetbe vették. Mindkét rendőri vezetőt egy belgrádi gyilkosság nyomozása során elkövetett feltételezett visszaélések miatt vették őrizetbe. Az ügyben több gyanúsított rendőri bántalmazásáról is beszámolt.

Egy hete vasárnap éjszaka az áprilisi magyarországi választások éjszakájához hasonló éjszakájuk volt a szerbeknek: zene, tánc mindenhol, ünneplő tömegek lepték el az utcákat. Az ünneplők jelentős része volt fiatal, miután

az ellenzéki erők nagy részét egyesítő egyetemisták listája legyőzte a 12 éve Szerbiát uraló Aleksandar Vucic pártját.

Vucic elismerte a vereséget, közölte: nem fogják megkérdőjelezni az eredményt, de „külföldi erők beavatkozása miatt” veszítettek. A Szerb Haladó Párt (SNS) két éven belül, de akár korábban is visszatérhet a hatalomba – jelentette ki nemrég Aleksandar Vucic, aki a hétvégén Orbán Viktorral is találkozott. A két volt vezető közösen üzente: „Vissza fogunk térni”.