Musiala a nyári felkészülési időszakban kétszer is összeesett; mint kiderült, „neurológiai zavarból eredő absence-rohamok” gyötörték. A 23 éves játékos ebben a szezonban mindössze két mérkőzésen lépett pályára kezdőként, ám combizomsérüléséből felépülve szerdán, a Lille elleni – 2–1-es vereséggel zárult – Bajnokok Ligája-mérkőzésen csereként pályára tudott lépni.

A múlt héten Karl-Heinz Rummenigge, a Bayern felügyelőbizottságának tagja, korábbi kétszeres aranylabdás úgy nyilatkozott, hogy egészségi állapota miatt akár fizetéscsökkentést is javasolhatnak Musialának, hozzátéve: „ilyen körülmények között” egyetlen klub sem vásárolná meg a 67 millió fontra értékelt középpályást.

Uli Hoeness tiszteletbeli elnök szintén felvetette a szerződéssel kapcsolatos kérdéseket a diagnózis fényében.

A Lille elleni vereséget követően Kimmich „teljesen érthetetlennek” nevezte a klub reakcióját Musiala problémájára.

„Általánosságban véve több szemszögből is meg kell vizsgálni a helyzetet. Teljes mértékben megértem, hogy ez a klub számára sem könnyű szituáció” – mondta Kimmich. – „Természetesen nyomon követtem Jamal útját az elmúlt két évben. Gondolok itt arra, hogy az Európa-bajnokságon ő vitte a hátán a csapatot, és utána is kiemelkedő teljesítményt nyújtott. Ezt követően meghosszabbította a szerződését, megkapta a 10-es mezt a klubnál és a német válogatottban is. Aztán jött az első izomsérülés. Saját tapasztalatból mondhatom: amikor valaki szerződést hosszabbít – különösen ilyen fiatalon –, az nem arról szól, hogy hátradőlhet, és élvezheti a következő öt évet.

Ez egyfajta ösztönző és kihívás, amelynek az ember meg akar felelni. Aztán jött Jamal betegsége és a súlyos sérülése. Nem szabad elfelejtenünk, hogy az elmúlt másfél évben talán még négy-öt mérkőzést sem játszott zsinórban. Tehát bizonyos mértékig érthető, hogy nincs azon a szinten. Az is érthető, hogy a klub aggódik a betegség miatt. Amit viszont nem értek, az az, ahogyan ezt a nyilvánosság előtt kommunikálják. Semmiképpen sem szabadna előfordulnia, hogy mindez egy játékos kárára történjen.

Természetesen a klub mindig a legfontosabb, és játékosként mindannyiunknál nagyobb jelentőséggel bír – ugyanakkor az egyéni értékek sem elhanyagolhatók. Ami történt, az teljességgel elfogadhatatlan, és szöges ellentétben áll a Bayern szellemiségével – különösen a jelenlegi időszakban, amikor én magam is többször hangsúlyoztam, mennyire különleges ez a klub.

Még a saját helyzetemben is éreztem, hogy a klub mennyire különleges. Tapintható volt, hogy a »Mia san mia« szellemiségét valóban a mindennapok részévé tették. Ami most történt, annak egyszerűen nem szabadott volna megtörténnie. Számomra teljesen érthetetlen az egész.”

Arra a kérdésre, hogy beszélt-e Musialával a Bayern vezetőségének megjegyzéseiről, Kimmich így válaszolt: „Őszintén szólva az a benyomásom, hogy Jamal nincs tisztában mindazzal, ami körülötte zajlik. Szerintem ez valójában jó dolog.

Természetesen váltottunk néhány szót. Számomra az a legfontosabb, hogy minden nap kijöjjön a Säbener Strasséra, és örömét lelje a futballban. Az ő helyzetében ez a leglényegesebb. Azt sem szabad elfelejteni, hogy nyáron átesett egy újabb műtéten, majd később egy újabb sérülést is összeszedett. De nap mint nap látom őt, látom, hogyan dolgozik, milyen keményen teszi a dolgát. Ez is hozzátartozik a helyzethez. Nem arról van szó, hogy azért lennének problémái, mert nem elég profi; épp ellenkezőleg: minden nap ott van, természetesen a maximumot akarja kihozni magából, keményen dolgozik, és úgy látom, jól érzi magát a csapatunkban. Remélem, érzi, hogy mindannyian – a csapat, a vezetőség és az egész klub – százszázalékosan mögötte állunk.”